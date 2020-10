Ingressa a la presó un home que va robar joies d'or amb violència a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home per robar d'una tirada i per l'esquena collarets d'or a la via pública a Salou (Tarragona) i a Tarragona.









Segons un comunicat de la policia catalana aquest dimarts, la investigació es va iniciar després de rebre tres denúncies per robatoris amb violència que es van produir entre l'1 d'agost i el 30 de setembre, on el presumpte autor s'acostava a les víctimes per l'esquena i amb una tirada els robava els collarets d'or.





En plena investigació, una patrulla de Salou que feia prevenció de furts i robatoris per la localitat va detenir un vehicle que circulava a una velocitat més elevada del que està permès i al veure l'actitud nerviosa de el conductor, el van identificar i van comprovar que es tractava d'un home amb antecedents policials per robatoris amb violència per estrebades.





Amb aquesta informació, els investigadors van relacionar l'home identificat per la patrulla a Salou amb els tres estrebades investigats.





Dilluns van detenir el presumpte autor a Tarragona i el detingut, amb antecedents, ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que ha decretat el seu ingrés a la presó.