Mas nega haver donat instruccions Osàcar per blanquejar diners a CDC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha negat aquest dimarts haver donat a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar "cap instrucció" per a les pràctiques que denuncia, després que Osàcar hagi confessat que va participar en el blanqueig de capitals en petites quantitats en el partit, i que probablement l'expresident coneixia el sistema.









En roda de premsa, ha considerat "suposicions" les declaracions d'Osàcar davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, i li ha agraït que admeti que no va donar una instrucció a el partit en aquest sentit.





"Si no la vaig donar jo, no la podia donar ningú. L'únic que podia donar una instrucció d'aquestes característiques era jo, com a superior jeràrquic", ha recalcat.