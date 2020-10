Les UCI dels hospitals de Catalunya estan al 80% de la seva capacitat

La subdirectora de Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre, ha explicat que la unitats de cures intensives (UCI) de Catalunya estan a l 80% de la seva capacitat, amb un 38% d'ingressats per la Covid-19, a l'inici de la segona onada de la pandèmia de coronvirus.





La subdirectora del CatSalut ha concretat que aquest 80% d'ocupació és a UCI convencionals, 915 llits sense comptar amb l'ampliació d'altres espais, que ja es trobaven en aquest percentatge, però en el que només un 20% dels ingressats eren pacients infectats amb la Covid-19.





Chandre ha alertat que l'activitat derivada de la Covid-19 impacta en tots els nivells assistencials: al servei d'urgències de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària, així com a la resta de la xarxa assistencial que al seu parer és un mirall d'aquestes urgències.





Sobre les hospitalitzacions en llits convencionals, en què no s'atén a pacients crítics, Chandre ha destacat l'increment dels pacients amb la Covid-19 que han passat de ser el 7% dels ingressats a principis d'octubre a l 14,5% de els ingressats actualment.





A l'ésser preguntada per les cues davant dels centres d'atenció primària (CAP), Chandre ha defensat que estan treballant per "oferir circuits segurs i tenir el màxim d'activitat possible", pel que ha reivindicat els espais adjacents que han habilitat a prop de els CAP. "L'objectiu d'aquests espais és evitar les aglomeracions i tenir l'activitat més recollida. Les PCR estan sent programades amb el mateix objectiu: evitar aglomeracions. El coronavirus ens obliga a treballar d'aquesta manera i nosaltres ens enfoquem en aquestes mesures de seguretat", ha argumentat.





ACTIVITAT ASSISTENCIAL

Chandre ha defensat que el principal objectiu de la segona onada és no perdre activitat assistencial per atendre activitat derivada del coronavirus: "Des CatSalut no hem donat indicacions de desprogramar. Això no treu que en alguns centres s'hagi pogut alterar l'agenda".





Per la seva banda, el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha subratllat aquesta necessitat que el sistema es dediqui a la Covid-19 i també al que no és Covid-19 perquè no passi com en la primera onada de la pandèmia de la qual, al seu judici, encara s'arrosseguen seqüeles de l'activitat assistencial demorada.





Per aquest motiu, Ramentol ha assegurat que l'efectivitat de les mesures aprovades pel Govern serà una o una altra en funció del grau de compliment de la ciutadania: "El sistema està preparat per incrementar la seva capacitat assistencial, diagnòstica i de rastreig. Però pot ser insuficient sense l'esforç i el compromís de la població ".