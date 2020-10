Més d'un milió de nens al món treballen en plantacions de cacau

La gran majoria de la xocolata que mengem arriba a les nostres mans gràcies al treball infantil. Així es desprèn d'un nou informe patrocinat pel Departament de Treball dels Estats Units, que denuncia que les empreses de xocolata mundials utilitzen el cacau de plantacions en les que treballen més d'un milió de nens de l'Àfrica occidental.









L'informe posa de manifest que les empreses líders de xocolata suspenen a l'hora de complir les seves promeses d'eradicar les pràctiques poc ètiques en les seves cadenes de producció. I és que, durant el Congrés de 2001, algunes de les multinacionals productores de xocolata més grans de món, com Nestlé, Hershey i Mars, es van comprometre a eradicar "les pitjors formes de treball infantil" de les seves fonts a l'Àfrica Occidental, d'on prové la majoria del cacau que utilitzen. Però malgrat les promeses, les empreses no han complert amb els terminis per eliminar el treball infantil al 2005, 2008 ni al 2010. És més, segons l'informe, el treball infantil a les plantacions de cacau de l'Àfrica occidental ha augmentat.





Segons el Washington Post, cap de les grans empreses de xocolata del món pot garantir que en la seva producció no hi hagi treball infantil, ja que ni tan sols són capaços d'identificar les finques d'on prové el cacau que els envien, i per tant, saber si en aquestes finques hi ha nens treballant és impossible.





Segons l'enquesta del Departament de Treball realitzada per NORC a la Universitat de Chicago, hi ha gairebé 1,6 milions de nens que treballen en la producció de cacau. I el que és pitjor, la gran majoria s'encarrega de tasques perilloses com utilitzar matxets o carregar grans pesos. "Com mostra aquest informe, avui dia encara hi ha massa nens en el cultiu del cacau que fan treballs per als que són massa petits o treballs que els posen en perill", va explicar Richard Scobey, el president de la World Cocoa Foundation, un grup que representa les empreses que controlen al voltant del 80% de la producció de cacau mundial. Segons Scobey, el problema no està en la indústria sinó en que els objectius de reducció de la feina infantil van ser massa ambiciosos. Els objectius "es van establir sense comprendre completament la complexitat i l'escala d'un desafiament fortament associat amb la pobresa a les zones rurals d'Àfrica", va dir. "Les empreses per si soles no poden resoldre el problema".





Terrence Collingsworth, un dels advocats que porta una denúncia contra Nestlé, va explicar al Washington Post que el problema del treball infantil, ja sigui forçat o no, és que el 2001 les empreses es van comprometre a reduir el treball infantil però no hi havia sancions si no ho feien. "Aquestes greus violacions de drets humans requereixen normes obligatòries amb greus sancions, no promeses buides de les empreses cacaoteras que es beneficien de l'explotació dels nens", explica.





Per la seva banda, Nestlé va explicar en un comunicat que "tots els involucrats estan d'acord en que Nestlé mai va participar en l'atroç treball infantil al·legat en aquesta demanda. Aquesta demanda no promou l'objectiu compartit de posar fi a la feina infantil a la indústria del cacau perquè no aborda les causes fonamentals de el problema i no millorarà les condicions a l'Àfrica Occidental".





Les companyies de xocolata diuen que han establert programes per intentar monitoritzar les granges a la recerca de treball infantil i que intentaran expandir aquests programes. Jeff Beckman, portaveu de la multinacional Hershey, va explicar que en un altre estudi de NORC es mostra que on l'empresa té programes de reducció de la feina infantil, aquest s'ha reduït en un terç, "el que demostra que aquests programes estan tenint un impacte positiu i emfatitza la necessitat d'ampliar encara més aquests programes".





No obstant això, el nou informe és clar i mostra que, lluny de reduir-se, el treball infantil en la producció del cacau a Costa d'Ivori i Ghana -els dos principals proveïdors- va augmentar de 31% al 49% entre 2008 i 2019.