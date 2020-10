Mor als 81 anys el músic gal·lès Spencer Davis

El músic gal·lès ha mort aquest dilluns a l'hospital als 81 anys mentre rebia tractament per una pneumònia, segons han informat mitjans britànics.





L'artista, fundador de la banda 'The Spencer Davis Group', va crear temes d'èxit en la dècada dels 60 com 'Keep on Running', 'Gimme Some Lovin' o 'I'ma man'.





"Ho he representat com el seu agent durant més de 30 anys. Va ser un molt bon amic", ha assenyalat el seu agent, Bob Birk.





Així mateix, Birk ha destacat que Davis "era un home summament ètic, molt talentós, de bon cor, extremadament intel·ligent i generós". "Deixa enrere a la seva parella de fa molt de temps, June i tres fills adults. Se li trobarà a faltar", ha lamentat.





Davis va tocar al costat dels germans Winwood, Muff Winwood, que tocava el baix, i Steve Winwood en les veus i teclats, i el baterista York.