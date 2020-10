El doctor Manuel Cuenca alerta que "això que està passant amb el Covid-19 pot passar amb altres virus"

El subdirector general de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), Manuel Cuenca Estrella, ha alertat que "el que està passant amb el Covid-19 pot passar amb altres virus" i, per això, "és fonamental que el coneguem bé per poder enfrontar-nos a aquestes amenaces de manera eficaç".













En una 'Conversa en línia organitzada per la Fundació Ramón Areces per parlar de' Els altres virus ', on ha exercit de moderador, ha mostrat la seva preocupació sobre la situació actual i ha cridat a extremar la precaució per frenar aquests nous perills, entre els que es troba l'Ébola, Crimea Congo, Lassa, Febre del Nil o Marburg -totes elles malalties transmeses per vectores- i altres respiratòries com la grip aviària o porcina en les seves múltiples variants.





En aquest context es va dir que en algun moment podria aparèixer una plaga, un patogen capaç de causar infeccions incurables en l'ésser humà i d'amenaçar la societat. Així, han recordat que hi ha hagut avisos ja, és el cas de la SARS-1, la grip aviària, el brot de l'Ébola i el Covid-19, que "han demostrat que aquesta premonició era certa i que estem en una situació de pandèmia amb confinaments, canvis d'hàbits socials ... Ja veurem el temps que dura ... ".





"A part de la sida, de les resistències antimicrobianes i de les infeccions oportunistes, la multiplicació dels viatges fins a centenars de milions cada any, el contacte amb nous nínxols ecològics que no estaven poblats i que s'han urbanitzat i el fenomen de la globalització han fet que apareguin d'una manera molt sensible nous patògens que amb prou feines eren coneguts fora del seu lloc d'origen ", ha advertit.





"Si consultem la literatura científica de la segona meitat de segle XX, amb el fabulós desenvolupament que van tenir les vacunes i els antimicrobians, vèiem que l'estratègia per al tractament de les malalties infeccioses era directament la seva eradicació. Tothom pensava que les amenaces infeccioses anaven a acabar desapareixent en uns pocs anys ", ha explicat.





No obstant això, en la dècada dels 80 va aparèixer el virus de la sida, que va modificar completament aquest enfocament de l'eradicació. "Apareixia una malaltia infecciosa que s'expandia possiblement des del seu origen africà i que era capaç de canviar els usos socials i convertir-se en una plaga, com es va reconèixer en aquells anys", ha explicat l'exdirector de el Centre Nacional de Microbiologia.





Ha recordat també com la sida, a més, va portar una sèrie de canvis com l'aparició de les "malalties oportunistes, que era infeccions que apareixien en persones que no tenien defenses o que tenien factors predisposants". "Això era nou en el món de les malalties infeccioses. També van començar a produir infeccions, patògens que fins llavors eren desconeguts. I a més, per si no fos suficient, van arribar les resistències antimicrobianes", ha explicat dins el debat.





VIRUS TRANSMESOS PER VECTORS

Dels virus transmesos per vectors ha parlat María Pau Sánchez Sec, directora del Laboratori de Referència de Arbovirus al Centre Nacional de Microbiologia, que ha explicat la situació d'un d'aquests virus, el Crimea Congo, transmès per una espècie de paparra. "En 2016 es va registrar el primer cas a casa nostra. Als sis dies de la picada, apareix en la sang. Primer produeix febre inespecífica i dolors articulars i nàusees, que es compliquen després amb alteracions bioquímiques i sagnats o hemorràgies. Als deu dies dels primers símptomes, el 30% dels pacients contagiats mor ", ha resumit.





Des de la seva laboratori estan realitzant un seguiment molt exhaustiu d'aquest virus a partir dels comptats casos que s'han detectat a Espanya. En 2016, a la província d'Àvila, es va produir el primer contagi en humà, que va morir, i a partir d'aquí es va comprovar que hi havia paparres infectades per aquest virus allà on es van estudiar: a Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Extremadura i Castella la Manxa.





"Això va permetre concloure que el virus està estès per Espanya. En animals, segons la zona, s'han trobat anticossos positius fins a un 15% dels animals domèstics, que solen estar desparasitats. En els animals silvestres les prevalences arriben al 80%, el que indica que el virus està present en el nostre entorn ", ha afegit. Aquest mateix any, s'han detectat tres casos a la província de Salamanca, dos d'ells a Béjar, i un d'ells va morir.





"Hem d'estar alertes i saber que aquest virus circula en el nostre entorn, que està distribuït i actiu i que té una variabilitat genètica molt àmplia. Això últim contrasta, per exemple, amb la situació a Europa de l'Est, on només s'ha detectat un genotip introduït des d'Àsia. cal estudiar aquests diferents genotips ", ha afegit Sánchez Sec.





Aquesta doctora també s'ha referit al brot d'Ébola dels anys 2014-2015, que va poder controlar-se i no va produir cap cas secundari. També ha cridat l'atenció sobre el dengue, en expansió, que produeix 390 milions d'infeccions a l'any, dels quals mig milió arriben a ser greus, amb una mortalitat en aquests últims casos del 2,5%. "Si arriba a on hi ha vectors eficients, ha risc de brots autòctons, d'aquí que sigui clau vigilar l'entrada d'aquestes espècies de mosquits", ha assenyalat.





Un altre d'aquests patògens sobre els quals cal estar atents i que està d'actualitat és el virus de Nil occidental, transmès en aquest cas pel mosquit comú. Només el 20% dels infectats desenvolupa l'anomenada febre de Nil i la resta és asimptomàtic. "A Espanya tenim ara un brot amb 72 casos amb set morts a les províncies de Sevilla, Cadis i Càceres. El brot està actiu i està causant víctimes mortals, per la qual cosa cal vigilar casos importats d'altres malalties víriques si tenim vectors competents en aquest mitjà per provocar brots autòctons ", ha explicat Sánchez Sec.