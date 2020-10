La dona que va intentar evitar una violació mossegant el penis al seu agressor

La nit de Nadal de 2018 no s'esborrarà mai de la memòria d'una dona. El cas arriba ara a judici i podria condemnar a 16 anys de presó l'home pels delictes d'abús sexual, maltractament i descobriment i revelació de secrets.









La nit de Nadal de 2018 la víctima va celebrar una festa en la qual també participo seu agressor. Al voltant de les dotze i quart, i segons consta l'escrit d'acusació de la fiscalia, l'home va arribar a el pis. Després d'estar diverses hores de festa, tothom va marxar i es van quedar ells dos només al pis. La dona va quedar adormida a sofà i ell, sempre presumptament, va aprofitar la situació per intentar mantenir relacions sexuals; evidentment, sense el consentiment de la víctima.





Segons consta en l'escrit del fiscal, que assegura provat, l'home va iniciar un enregistrament amb el mòbil per gravar la violació -que el fiscal considera un 'abús sexual'. La dona estava adormida i ell la va despullar i la va intentar penetrar, tot i que no ho va aconseguir. Sense deixar de gravar, l'home va col·locar el seu penis a la boca de la dona, que seguia adormida.





En el moment que ho va fer, la dona es va despertar, i va reaccionar, segons el fiscal, mossegant el penis de l'home. L'home va rebre un greu mossegada i es va enfadar, tallant la gravació i atacant violentament la dona: li va estirar els cabells i la va tirar a terra. La dona al caure a terra es va fer un tall a la mà amb un vidre. A més, l'home va insultar i la va amenaçar amb matar-la. No content amb els fets el violador va enviar el vídeo de la violació a un tercer.





La fiscalia demanarà 16 anys de presó per a l'acusat. Deu anys per l'abús sexual, un pel delicte de maltractament-cinc més per la revelació de secrets, per haver enviat el vídeo de la violació a una tercera persona. També demana un ordre d'allunyament de 1.000 metres de la víctima quan hagi complert la condemna, que s'haurà de sumar a la llibertat vigilada durant deu anys més.