Smith (Vox) defensa que durant el franquisme hi havia "eleccions"

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha defensat aquest dimarts que en el franquisme "havia eleccions" que "sempre guanyava el règim" i ha carregat contra els que s'han "entestat a reescriure la història" i vendre la segona república espanyola com un període de "democràcia, pau i ordre".









En una entrevista a RTVE, el diputat ha aclarit que té "llibertat" per jutjar la història "com cregui convenient" i ha explicat que hi ha historiadors que creuen que la Guerra Civil va començar amb un "procés previ" durant la república en què es "cremaven esglésies", es "violaven a monges" i havia "espanyols perseguits per les seves idees polítiques". "Es vivia en una pre-guerra. Això no era un paradigma de llibertat ni democràcia", ha insistit.





Per això, ha recalcat que en la Guerra Civil "es van cometre atrocitats" on en les "txeques es torturava a la gent i no les va fer Franco" i ha criticat "el discurs únic" que, segons la seva opinió, es pretén imposar.





"S'han entestat a reescriure la història i dir que la república era paradisíaca, democràcia, pau i ordre, i que després van arribar uns tirans que van acabar amb aquella democràcia, pau i ordre", ha afirmat Ortega Smith, qui també ha titllat les eleccions que es van celebrar el 1936 de "frau".





En aquest context, el dirigent de Vox ha defensat que en el franquisme "havia eleccions". "Una altra cosa és que si eren democràtiques o no. Però hi havia, el que passava és que sempre les guanyava el règim", ha aclarit.





Preguntat per les Tretze Roses, Ortega Smith ha dit que manté que "formaven part de les joventuts socialistes unificades", que "dirigien txeques a Madrid on es va violar, torturar i assassinar".





RETIRAR A LLUÍS COMPANYS DEL CARRER DE BARCELONA





El secretari general de Vox ha indicat també que el seu partit promourà la retirada del nom de l'expresident català Lluís Companys dels carrers de Barcelona i ha recalcat que "és indecent" que una avinguda d'una ciutat porti el nom d'algú que "va afusellar" a 8.500 catalans com l'expresident de la Generalitat.





"Ens agradaria treure el nom i ho anem a promoure", ha explicat el dirigent de Vox, partit que va impulsar a l'Ajuntament de Madrid la retirada del nom del que va ser president de Govern en la República, el socialista Francisco Largo Caballero, així com del dirigent d'aquest mateix partit Indalecio Prieto de la guia de carrers madrileny.





La formació vol aplicar en tots dos casos la Llei de Memòria Històrica, que en el seu article 15 permet a les administracions retirar escuts, plaques o mencions commemoratives "de l'exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil o de la repressió de la dictadura" .