Montilla sobre l'absolució de Trapero per l'1-O: "No puc més que mostrar satisfacció"

L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha celebrat l'absolució de el més gran dels Mossos Josep Lluís Trapero, a qui qualificat de persona amb vocació de servei públic: "No puc més que mostrar satisfacció".













En una entrevista aquest dimecres a Ràdio 4, ha assegurat que quan una sentència és absolutòria "un s'ha de alegrar", i ha destacat que sempre s'han de respectar les sentències, agradin o no, i que aquesta no és ferma i pot ser recorreguda, pel que ha demanat cautela.





Preguntat per si aquesta sentència contrasta amb la dels líders independentistes de l'1-O, Montilla ha afirmat que cada error és diferent i cada tribunal "està format per persones que utilitzen les mateixes lleis, però la percepció no és la mateixa, tenen ideologia" .





Sobre si aquesta fallada ajudarà a la situació dels presos independentistes, l'expresident de la Generalitat ha dit que no sap si afavoreix "però el que no fa és entorpir, és un element positiu", encara que ha insistit que no és ferma i ha desitjat que no sigui objecte de recurs.





"Que hi hagi persones a la presó és un element que distorsiona el diàleg, el pacte, la negociació", i ha afegit que el Consell de Ministres està obligat a tramitar els indults, perquè és un procediment reglat.





PACTES POSTELECTORALS





Montilla veu molt difícil que es produeixi un pacte entre ERC i PSC després de les eleccions catalanes i es repeteixi un tripartit d'esquerres, perquè creu que "no hi ha condicions, per les correlacions de forces i l'agenda".





Ha sostingut que si l'independentisme supera el 50% dels vots podran "implementar el que diuen les lleis que poden fer", ha negat que puguin implementar una república catalana i ha recordat que només podran modificar l'Estatut si tenen una majoria de dos terços al Parlament.





"Tenir més del 50% dels vots habilitaria al PP per liquidar el model autonòmic? No, oi? Això requeriria una modificació Constitucional", ha apuntat Montilla, que ha demanat que es respectin les regles de joc.





Sobre la confessió de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar que va participar en el blanqueig de capitals en petites quantitats en el partit, Montilla ha afirmat que "cal deixar fer a la justícia" i ha dit que ell no el coneix personalment i no sap si és o no de fiar, en les seves paraules.