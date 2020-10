Les dones Directives i empresáries parlaran sobre la seva situació en temps de Covid

Quins són els consells de les dones directives? Com han viscut el teletreball durant els mesos del coronavirus? Quins obstacles han trobat pel fet de ser dones? Com ajudar les dones a cuidar la seva salut i benestar, especialment durant la situació que vivim? Aquestes són les preguntes que es va plantejar Rosa Cuscó, creadora del Women 360⁰ congress i impulsora de el XIV Congrés de Salut, Benestar i Empresa per Directives i Empresàries, que se celebra aquest dijous 22 d'octubre entre les 15.00 i les 19.30 hores.





Coorganitzat per Women 360 ° Congress i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona - IL3, aquest any el congrés parlarà sobre el lideratge saludable en l'empresa en temps de pandèmia. La directora assegura que moltes dones s'han sentit obligades a deixar de banda els seus projectes com a conseqüència de la pandèmia i que això ha d'acabar. Per a això, el Women 360 ° Congress posarà les eines necessàries perquè les dones puguin empoderar i revertir aquesta situació.





DesdeWomen 360⁰ congress, Cuscó es va plantejar connectar directives i empresàries de tots els sectors i rangs professionals per fomentar i contribuir en els hàbits saludables de la dona a l'empresa. Arran d'aquí va sorgir també el projecte del Congrés, que després de tretze edicions s'ha consolidat al nostre país. "La primera edició es crea el 2014 per cobrir un espai que abans no existia, que era la salut i benestar de dones directives i empresàries. A l'octubre de 2014 vam fer la primera edició i ja anem per l'edició número catorze", explica la directora , qui aclareix que el congrés no és únicament per dones, sinó que tracta la seva salut i benestar. "Cada vegada hi ha més homes, perquè procurem implicar l'home en el procés de canvis de la dona".





Dones i teletreball

"Considerem que la dona és una de les grans perjudicades pel tema del teletreball. En part és beneficiós perquè ens podem regular el nostre temps i disposar del nostre horari per atendre les situacions diàries que podem trobar-nos. Així i tot, això va en contra de la evolució de la dona aquests anys. El teletreball ha minvat la nostra visibilitat, ens ha tancat a casa, ens fa fer mals usos de el temps, abastant les nostres hores de vida particular, privada i educativa. Abasta moltes més hores de les que hauríem de treballar si anéssim a l'oficina", explica Cuscó. Així, el congrés intentarà abordar temes com el lideratge saludable en temps de pandèmia, la felicitat, l'optimisme, la positivitat i la discriminació per l'edat.





Segons la directora, la participació de la Universitat de Barcelona és imprescindible perquè un dels valors és promocionar la salut i el benestar a través de l'educació. Ponents referents d'àrees com la prevenció i la promoció de la Salut i el Benestar Corporatiu, el Lideratge i la integració de gènere en les empreses en temps de Covid-19 participaran en aquesta edició del Congrés, que serà telemàtica com a conseqüència del coronaviurs. "Ens solidaritzem amb les mares directives que hem d'estar a l'expectativa dels nostres fills i els grups bombolla, ja que és una realitat que vivim totes les mares. La pandèmia ens ha catapultat a aquesta situació", explica Cuscó.













La sessió inaugural anirà a càrrec de Laura Martínez Portell, presidenta de l'Institut Català de les Dones; Sara Berbel, Gerent Municipal de l'Ajuntament de Barcelona; Elvira Bisbe, vicepresidenta primera del Col·legi de Metges de Barcelona; Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i Rosa Cuscó.





Després de la sessió inaugural, el congrés s'obrirà amb una ponència sobre Formació en Lideratge i Salut en l'Empresa impartida per la Dra. Maria Soler, Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona. A continuació, Carme Freixa, psicòloga, periodista i coautora del llibre "Nétes de la Memòria", serà l'encarregada de presentar una taula dedicada al benestar corporatiu. En ella les ponents parlaran de temes diversos, entre els quals destaquen com mantenir la concentració i l'autocura teletreballant, la felicitat en l'empresa en temps de pandèmia, la integració i la perspectiva de gènere en l'àmbit de la seguretat i la salut en el treball, i el lideratge a partir dels 50.





A més de les xerrades, al congrés hi haurà també tallers de cura personal i prevenció presentats per Patricia Ripoll, conferenciant i fundadora de MamaTieneMigraña. També es parlarà sobre el benestar i atenció integrada en el càncer, es farà un taller sobre entorn laboral saludable i hygge, així com una ponència en la qual es donaran 7 claus per sentir-se bé en la premenopausa i la menopausa. Finalment, Valerie Tasso, escriptora, sexòloga i investigadora de l'INCISEX, se centrarà en el plaer sexual de la dona com a font de salut.





Seguidament, s'habilitarà un espai de networking en el qual es faran diferents dinàmiques en línia amb l'objectiu que totes les assistents es coneguin en l'entorn de la salut. Aquestes dinàmiques versaran sobre la prevenció de l'osteoporosi i la sarcopènia, l'activitat física i les rutines per promoure el benestar postural i els avantatges de les joguines eròtiques.





Després de l'espai de networking hi haurà una ponència sobre com preservar la privacitat de les dades en un moment en què cal fer rastrejos per evitar la propagació del coronavirus.





Abans de la cloenda, la periodista Xantal Llavina, presentadora i directora de Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio i TV3 i autora de el llibre #SomDigitals, moderarà el debat "Empresa Saludable i Covid-19". Per permetre la comunicació en temps real en un entorn accessible i fàcil d'utilitzar, la jornada es farà a través d'una plataforma virtual.





"Intentem promoure la humanitat, el positivisme. Encara que estiguem ocultes en el teletreball, totes tenim moltes ganes de fer coses", explica Cuscó.