Mercadona baixa el preu de les seves mascaretes higièniques no reutilitzables

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda en línia, ha anunciat que baixa el preu de les seves màscares higièniques no reutilitzables, segons ha informat la companyia en un comunicat.





En concret, la cadena de supermercats deixa en 3 euros el preu de venda a el públic del seu pack de 10 unitats de la marca Deliplus, que estan disponibles a la secció de perfumeria de les seves botigues des de mitjans de 2020 en els més de 1.600 botigues.





Mercadona va ser de les primeres firmes de la distribució a començar a vendre des de maig mascaretes higièniques no reutilitzables en els seus supermercats per anar ampliant progressivament la seva gamma de productes per adaptar-se a les necessitats dels consumidors.