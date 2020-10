L'aire contaminat mata mig milió de nadons cada any

La contaminació de l'aire va causar l'any passat la mort prematura de gairebé mig milió de nadons en el seu primer mes de vida. La majoria dels nadons es troben països en vies de desenvolupament, segons informa The Guardian.









L'exposició als contaminants en l'aire també és perjudicial per als nadons a l'úter. Pot causar un part prematur o baix pes al néixer. Tots dos factors estan associats amb una major mortalitat infantil.





Gairebé dos terços de les 500.000 morts de nadons documentades es van associar amb la contaminació de l'aire en interiors, en particular a causa de combustibles sòlids com el carbó, la fusta i els fems d'animals per cuinar.





El descobriment s'informa en l'informe State of Global Air 2020, que va examinar dades sobre morts de nadons a tot el món.





Els experts metges han advertit durant anys sobre els impactes de l'aire brut a la gent gran i en les persones amb problemes de salut, però ara estan començant a comprendre quins són els efectes per als nadons dins de l'úter.