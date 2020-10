Compte enrere per a les eleccions a Catalunya: el Bopc publica la resolució perquè es realitzin el 14 de febrer

El Butlletí Oficial de Parlament (BOPC) ha publicat aquest dimecres la resolució que constata que no hi ha cap candidat a la investidura per ser investit president de la Generalitat i substituir l'expresident Quim Torra, el que activa els terminis establerts per la Llei de Presidència per que les eleccions se celebrin el diumenge 14 de febrer.









Es tracta de la mateixa resolució que aquest mateix dimecres el president de la Cambra, Roger Torrent, ha llegit davant del ple: "Una vegada consultats els representants de partits i grups polítics amb representació parlamentària, dins el termini de deu dies hàbils des del cessament del president de la Generalitat, constata que no li ha estat possible proposar a ple de la Cambra un candidat per ser investit president de la Generalitat ".





La lectura de la resolució al ple per part de Torrent i la seva publicació al BOPC equival a una investidura fallida, de manera que aquest dijous començaran els dos mesos fixat per la llei per investir un nou president; si en aquest termini no hi ha cap investidura, com és previsible, ja que cap grup ha manifestat la seva voluntat de presentar un candidat, el 22 de desembre es dissoldrà el Parlament automàticament i el Govern convocarà eleccions, que se celebrarien el 14 de febrer.