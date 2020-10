Iberdrola compra a Estats Units PNM Resources, l'elèctrica de Nou Mèxic i Texas

El consell d'administració de Avangrid Inc. ha aprovat l'adquisició de PNM per Avangrid. Aquesta transacció amistosa, recomanada pel consell d'administració de PNM, que es durà a terme a través d'una fusió, permetrà als accionistes de PNM rebre aproximadament 4.318.000 de dòlars en efectiu. El valor d'empresa implícit seria d'aproximadament 8.300 milions de dòlars considerant un deute net més ajustos d'aproximadament 4.000 milions de dòlars.









El president del Grup Iberdrola, Ignacio Galán, a Wall Street





El preu de compra representa una prima de 10,0% sobre el preu per acció de PNM a dimarts 20 d'octubre i 19,3% sobre el preu mitjà de l'acció de PNM durant els 30 dies anteriors a dimecres 21 d'octubre.





La combinació d'Avangrid i PNM, amb aproximadament 4,1 milions de punts de subministrament, base d'actius regulats (RAB) d'aproximadament 14,400 milions de dòlars, més de 168.000 km de xarxes de distribució i transport i aproximadament 10,9 GW de capacitat instal·lada (a 2019), accelerarà el creixement del Grup Iberdrola a Estats Units.





L'acord entre Avangrid i PNM, està subjecte a l'aprovació dels accionistes de PNM. Atès que PNM i les seves filials operen en un sector regulat, seran requerides autoritzacions a nivell estatal (Nou Mèxic Public Regulation Commission i Public Utility Commission of Texas) i a nivell federal (Federal Energy Regulatory Commission, Hart Scott Rodino Clearance, Committee on Foreign Investment in the United States, Federal Communications Commission i Nuclear Regulatory Commission). S'espera que aquest procés quedi tancat el 2021.





Ignacio Galán, president del Grup Iberdrola i Avangrid ha comentat: "L'operació és conseqüència de l'estratègia que hem seguit durant més de 20 anys: operació amistosa, centrada en negocis regulats i en energies renovables, en països amb bona qualificació creditícia i estabilitat jurídica i regulatòria i que ofereixen oportunitats de creixement futur ".





Nou Mèxic i Texas són estats coneguts per a Iberdrola. En l'actualitat compta amb 1.900 MW renovables i 1.400 MW en cartera, a més d'haver iniciat l'activitat comercial a Texas. Durant més de 15 anys, la Fundació Iberdrola finança la càtedra "Rei Felip VI en Tecnologies de la Informació i les seves aplicacions" de la Universitat de Nou Mèxic.





AVANGRID





Avangrid, companyia cotitzada al New York Stock Exchange, és una companyia integrada d'energia amb negocis regulats i operacions en 24 estats que consolida les operacions als Estats Units de la seva companyia matriu, Iberdrola.





En 2019, Avangrid tenia aproximadament 2,3 milions de punts de subministrament d'electricitat i aproximadament 1 milió de punts de subministrament de gas. La companyia va distribuir un total de 36 gigawatts hora (GWh) d'electricitat amb una capacitat instal·lada de 8,1 Gigawatios (GW).





Avangrid té una capitalització borsària a 20 d'octubre d'aproximadament 16.774 milions de dòlars, un valor d'empresa de 25.665.000 de dòlars i un EBITDA de 1.867 milions de dòlars per tal de 2019.





PNM





PNM Resources, companyia cotitzada al New York Stock Exchange, és una companyia integrada d'energia amb domicili social a Albuquerque, Nou Mèxic. En 2019, a través de les seves filials regulades PNM i TNMP tenien 2,8 gigawats (GW) de capacitat instal·lada, va subministrar electricitat a aproximadament 790.000 punts de subministrament i distribuir un total de 14,9 terawatios hora (TWh) a Nou Mèxic i Texas .





PNM té una capitalització borsària a 20 d'octubre d'aproximadament 3.926.000 de dòlars, un valor d'empresa de 7.480 milions de dòlars i un EBITDA de 586 milions de dòlars per tal de 2019.





ENCAIX ESTRATÈGIC





L'adquisició de PNM encaixa amb l'estratègia del Grup Iberdrola:









Creixement en negoci regulat, principalment en transport i distribució, i renovables.









Incrementa l'exposició en països amb bona qualificació creditícia (AAA).









Contribució positiva a resultats immediata.









Mantenint la solidesa financera.