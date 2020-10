Alliberades quatre dones retingudes i explotades sexualment a Lleida

La Policia Nacional ha alliberat a quatre dones explotades sexualment a Lleida i ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic de dones per a la seva explotació sexual.









En l'operació policial han estat detingudes tres persones --dos a Lleida i una a Tarragona--, entre elles el líder del grup, que ha ingressat a la presó provisional, ha informat aquest dimecres el Ministeri del Interior en un comunicat.





Les víctimes, majoritàriament d'origen sud-americà, eren prostituïdes en pisos "amb pèssimes condicions" i eren forçades a consumir estupefaents.





La investigació va començar gràcies a la denúncia presentada per dues víctimes davant la Policia Nacional i ha conclòs amb dos registres domiciliaris a la ciutat de Lleida, en un dels quals s'ha descobert un laboratori de cultiu de marihuana.





Les dones eren captades als seus països d'origen per un membre de l'organització, que aprofitava la seva precària situació socioeconòmica per oferir-los viatjar a Espanya on exercirien la prostitució en unes condicions luxoses i amb grans beneficis.





"PÈSSIMES CONDICIONS" I CONTROL FERRI





Quan les víctimes arribaven a Espanya el líder del clan els despullava de la seva documentació personal i els privava de la seva llibertat deambulatòria, impedint-los sortir del pis on eren allotjades si no era en la seva companyia, assenyala el Ministeri de l'Interior.





Les dones vivien amuntegades en habitacions on havien d'exercir la prostitució en jornades contínues de 24 hores, privades de menjar si el nombre de clients no ho permetia i controlades en tot moment per càmeres que vigilaven el temps que estaven amb els clients i cada sortida de la habitació.





Les dones, a més de retornar els costos originats pel seu viatge a Espanya, estaven obligades a lliurar al líder més de la meitat dels ingressos que obtenien pels serveis sexuals que prestaven, a més de ser forçades a consumir estupefaents durant la seva jornada laboral.





Aquesta operació s'emmarca dins del Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans amb Fins d'Explotació Sexual, i el cos compta amb la línia telefònica 900 10 50 90 i un correu electrònic trata@policia.es per facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia, anònima i confidencial, d'aquest tipus de delictes.