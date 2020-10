Europa adverteix a Sánchez que la seva reforma del CGPJ pot suposar una "violació dels estàndards de corrupció"

El president del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa, Marin Mrcêla, s'ha dirigit per carta a l'Ministeri de Justícia per advertir-li que la iniciativa legislativa de Govern de coalició dirigida a rebaixar la majoria suficient per renovar els membres de Consell General el Poder Judicial (CGPJ) s'aparta de les normes del Consell d'Europa relatives a la composició de consells judicials i elecció dels seus membres.









La missiva, que té data del passat 14 d'octubre, es dirigeix a Ana Andrés Ballesteros com a cap de la delegació d'Espanya a Greco per part de Ministeri de Justícia.





Per al Greco, la proposta és reemplaçar el requisit d'una votació de Parlament per majoria qualificada de tres cinquens amb el de majoria simple "i pot resultar en una violació dels estàndards anticorrupció del Consell d'Europa".





Afegeix el GRECO que els consells del Poder Judicial en els Estats membres on hi hagi, "han de ser òrgans independents que busquen salvaguardar la independència del poder judicial i dels jutges individuals", cosa que, al seu torn, és una condició 'sine qua non 'per a una lluita eficaç contra la corrupció.





Els estàndards acceptables, afegeix el Consell d'Europa, han de passar per "disposar que a l'almenys la meitat dels membres de consell siguin jutges elegits pels seus iguals de tots nivells del poder judicial".





Recorda així mateix que GRECO ha subratllat repetidament que les autoritats polítiques no han de participar, en qualsevol etapa del procés de selecció de torn judicial, i crida l'atenció a més al nostre país perquè encara no ha implementat les recomanacions que li va realitzar fa set anys.





Aquestes recomanacions passaven per avaluar del marc legislatiu que regeix el Consell General del Poder Judicial i del seu efectes sobre la independència real i percebuda d'aquest organisme de qualsevol influència indeguda, "per tal de per posar remei a les deficiències identificades" per l'òrgan europeu.





La carta conclou assenyalant que GRECO seguirà de prop els desenvolupaments actuals de la reforma i sol·licitant a Espanya que li proporcioni una actualització de la situació davant la propera reunió plenària del grup, que tindrà lloc del 26 al 30 d'octubre de 2020.