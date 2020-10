El Senat rebutja amb amplia majoria una iniciativa d'ERC per rebaixar l'edat electoral als 16 anys

La amplia majoria al Senat s'ha posicionat en contra de la presa en consideració d'una Proposició de Llei presentada per ERC per establir l'edat mínima electoral en els 16 anys. El PSOE s'ha sumat al rebuig de PP, Ciutadans, Vox, PNB i PRC, i ha acusat els republicans de presentar aquesta proposta a les portes d'un procés electoral a Catalunya.





Bernat Picornell, senador d'ERC





L'encarregat de defensar aquesta iniciativa parlamentària ha estat el senador Bernat Picornell, qui ha expressat la "decepció" del seu grup davant la negativa del PSOE a donar suport a aquesta presa en consideració. El parlamentari català s'ha mostrat molt crític amb el Grup dirigit per Ander Gil i li ha recordat que aquesta reivindicació es troba en l'acord programàtic signat entre la formació 'socialista' i Unides Podem.





Segons ha defensat Picornell, en aquest escrit entre les dues formacions que estan en el Govern de coalició, sengles partits es comprometien a iniciar el debat per ampliar l'espectre electoral als joves de 16 i 17 anys. "Falten a la seva paraula", ha retret el senador d'ERC, que ha assegurat que aquesta iniciativa és una presa en consideració, de manera que s'obriria el camí per debatre sobre aquesta qüestió.





A més, ERC recorda que el PSOE ja va recolzar aquesta reivindicació històrica al Congrés el 2016, però que no obstant això, no va arribar a iniciar el seu tràmit parlamentari davant la dissolució de les Cambres al no conformar-Govern.





En aquest sentit, el senador 'socialista' Raúl Díaz ha retret a ERC que aquesta iniciativa no va tirar endavant al Congrés durant 2006 perquè la seva formació no va donar suport al debat d'investidura de l'aleshores candidat de PSOE, Pedro Sánchez.





Així mateix, el parlamentari socialista 'ha justificat el seu vot en contra perquè considera que no es dóna el "tempo polític" com per a tramitar-ara, si bé ha defensat que es tracta també d'una reivindicació històrica per part de les joventuts del seu partit i que seguiran treballant per tenir-la en compte.





REQUEREIX UNA MODIFICACIÓ MÉS PROFUNDA





Durant el torn de portaveus, el senador de Ciutadans Fran Hervías també ha carregat contra la iniciativa "una mica sospitosa" d'ERC perquè considera que, amb aquesta proposta, pretenen aconseguir més suport per a les seves "deliris separatistes". Alguna cosa en el que també ha coincidit VOX, que ha mostrat el seu rebuig a la iniciativa perquè creu que, ampliant l'espectre electoral, els republicans busquen "carregar-se la Constitució".





No obstant això, el parlamentari de Ciutadans ha plantejat una modificació més profunda de la llei electoral, que ha titllat d'"injusta" recordant que ERC té més diputats que la seva formació al Congrés, "amb la meitat de vots". Així, ha demanat una reflexió sobre les llistes desbloquejades, el vot pregat i el que el vot valgui més en alguns territoris que en altres.





Per la seva banda, el Partit Popular també ha rebutjat la proposta d'ERC i ha defensat que, en l'actual marc constitucional, s'estableix la majoria d'edat en els 18 anys, condició per poder exercir el dret a vot. En aquesta línia també s'ha dirigit el senador d'el PNB, que ha defensat que aquesta qüestió requereix d'un major consens i s'ha mostrat disposat a afrontar un debat integral.





També s'ha posicionat en contra el parlamentari de l'PRC: "Estem d'acord amb que cal una reflexió, però no estem d'acord amb que als 16 anys es pugui votar i a més ser elegit per representar en òrgans públics".





UN DILEMA





La proposta sí que ha comptat amb el suport de Més Madrid, que portava en el seu programa electoral aquesta reivindicació històrica, i que a més ha instat el PSOE a donar-li suport. També els socis de Govern d'ERC a Catalunya, Junts, han mostrat la seva conformitat amb la iniciativa de rebaixar l'edat electoral als 16 anys.





Qui ha mostrat la seva abstenció ha estat el parlamentari de Terol Existeix, que ha reconegut que té un dilema amb què els joves de 16 i 17 anys tinguin algunes responsabilitats laborals o d'una altra índole i no puguin votar.