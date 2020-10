Almenys onze ancianes moren aixafades per una estampida humana quan intentaven sortir de l'Afganistan

Almenys 11 dones d'edat avançada van morir en una estampida a la província de Nangahar, a l'est de l'Afganistan, el dimecres al matí quan de milers de persones intentaven entrar un estadi de futbol per a sol·licitar visats per Pakistan, informa The Washington Post .









Deu dones i tres homes també van resultar ferits en l'incident de Jalalabad, la capital provincial. Un vídeo de l'estampida que circula a les xarxes socials mostra dos cossos caiguts enmig de la multitud. A les fotografies publicades pels mitjans de comunicació locals es pot veure a milers de persones omplint l'estadi amb passaports i documents a la mà.









Pakistan va començar a emetre visats la setmana passada després d'una pausa de vuit mesos a causa de restriccions relacionades amb la pandèmia del nou coronavirus. Per això, la gent va començar a reunir-se a l'estadi des de primera hora del matí al recinte on es lliurava la documentació per accedir a al país veí.





Omar, un ciutadà de l'Afganistan, va afirmar que la mort de les ancianes "deshonrar a tots els afganesos" i va culpar el "govern incompetent" de l'incident. La majoria dels afganesos visiten Pakistan per rebre tractament mèdic o per veure a familiars. L'encreuament fronterer de Nangahar està molt transitat en temps normals i milers de persones han estat esperant mesos per creuar.





L'oficina de governador provincial va dir que la decisió de convidar a milers de persones a l'estadi es va prendre per evitar que es concentressin davant el consolat del Pakistan. Un comunicat de l'oficina va dir que es van assignar centenars de policies per brindar seguretat i mantenir l'ordre.

"Desafortunadament, desenes de milers de persones van venir a l'estadi de futbol aquest matí, el que va portar a aquest lamentable incident", afegeix el comunicat.