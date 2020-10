Els insults d'adolescents als seus pares es van triplicar durant el confinament

Els insults d'adolescents als seus pares s'ha triplicat durant el confinament, passant del 3,8% de casos al febrer, al 11,9% en el període d'estat d'alarma, entre el 14 de març i el 21 de juny.









Així es recull en un estudi realitzat per Amalgama i Fundació Portal, en el qual es va entrevistar a 3.000 progenitors (1.500 dones i 1.500 homes) de joves entre 14 i 18 anys que han conviscut durant aquest període de la crisi sanitària.





La recollida de dades, segons ha explicat l'autor principal de la feina, Jordi Royo, s'ha realitzat durant els mesos d'agost i setembre, a través d'un qüestionari en què es preguntava a les famílies per diferents comportaments dels adolescents, abans, durant i després del confinament.





Aquest qüestionari, ha indicat Royo, ha determinat que "els adolescents han suspès en bon comportament durant el confinament", ja que no només s'han triplicat els casos d'insults, sinó que s'han duplicat les males contestacions, que han passat d'un 30 , 1% abans de la crisi, a un 58,3% durant el confinament.





MÉS AÏLLAMENT





Però, a més, Royo ha mostrat la seva preocupació per les dades del postconfinament que, majoritàriament, són superiors als recollits al mes de febrer. És a dir, els mals comportaments dels adolescents s'han aguditzat en el confinament i s'han mantingut en els mesos posteriors.





Així, en els mesos de juliol, agost i setembre, els casos de males contestacions es van situar en el 53,3%, 23 punts més que el 30,1% que es comptabilitzava abans de la crisi sanitària.





El mateix passa amb els insults, que al febrer es produïen en el 3,8% de les famílies, en el confinament un 11,9% i després del 21 de juny es va situar en un 9,7%, gairebé sis punts més que quatre mesos abans.





Un altre comportament que segueix aquest patró és la situació d'aïllament. L'estudi, ha preguntat als progenitors si els seus fills solen ficar-se en la seva cambra, distanciant la seva comunicació amb ells, abans del confinament. Gairebé un de cada dos (49,4%) va contestar que sí, un percentatge que va augmentar fins el 79,3% a l'estat d'alarma i que en el postconfinament es va situar en el 62,4%.





COMPORTAMENTS "DIFÍCILS DE REVERTIR"





"Es tracta de camins que són difícils de revertir", ha indicat Royo, per assenyalar que en el cas de les tasques domèstiques (parar taula, baixar les escombraries, ordenar la seva habitació), la línia és la mateixa.





Segons els seus pares, un 44% d'adolescents no col·laboraven a casa abans de la pandèmia, un 47,5% no ho va fer en el confinament i un 52% no ho fa ara.





L'investigador ha assenyalat que és comú preguntar als sanitaris i economistes perquè donin el seu punt de vista sobre un possible segon confinament, mentre que no es parla del que aquesta situació pot suposar per a les famílies i, especialment, a les que conviuen amb adolescents i que "ja ho van passar malament" en el primer estat d'alarma.





En aquest sentit, ha assenyalat que, segons l'enquesta, el 45,2% dels pares "no sabrien on demanar ajuda" en cas de necessitar ajuda per violència filio-parental.





Una situació que preocupa Royo ja que, l'estudi també recull que un 60% creu que els "seria més difícil" exercir la seva autoritat paternal en un segon confinament i, en conseqüència, el clima familiar empitjoraria en relació als mesos de març a juny.