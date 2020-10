La Rioja anuncia el confinament perimetral de la regió i el tancament dels establiments a les 21:00 hores

El Govern de la Rioja ha anunciat la decisió de restringir l'entrada i sortida de la comunitat als desplaçaments que no siguin motivats durant quinze dies, des del proper divendres 23 d'octubre i fins a les 00,00 hores de dissabte 7 de novembre, per frenar l'avanç del coronavirus, segons ha anunciat la presidenta de l'Executiu Rioja, Concha Andreu.









Concha Andreu ha avançat, a més, el tancament dels establiments que es produirà a les 21,00 hores, excepte farmàcies, supermercats i activitats de teatre i cinema, així com altres establiments que proveeixin béns i serveis de primera necessitat i establiments que prestin servei de menjar a domicili, respecte a aquests serveis exclusivament.





Així les coses, i segons les mesures anunciades, es restringeix la lliure entrada i sortida de persones a tot el territori de la Rioja, llevat dels desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per alguns dels següents motius com, per exemple, acudir a centre de treball, qüestions sanitàries, acadèmiques o cura de persones dependents. El detall de totes aquestes mesures estaran publicades en el BOR.





La presidenta del Govern de la Rioja ha anunciat que "en el control d'aquesta pandèmia hem de complir tots i totes perquè si uns pocs fallen, encara que sigui una minoria, vam fallar tots. Això no és un joc, parlem de vides i de saturació hospitalària" , ha afirmat.





A més, ha indicat, en el moment actual, el toc de queda és una mesura "que no està damunt de la taula de la nostra comunitat però s'analitzarà" en el Consell Interterritorial de demà "i s'estarà pendent del que es decideixi per part del Govern d'Espanya.