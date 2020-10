La Cambra de Barcelona alerta que la recuperació econòmica de Catalunya és més lenta que a la resta d'Espanya

La Cambra de Barcelona preveu que la caiguda del PIB de Catalunya aquest any sigui del 12,7%, una xifra que empitjora les previsions de fa tres mesos que estimaven una reducció del 10,3% ja que no recollien l'impacte de la segona onada del coronavirus, segons es desprèn de l'Informe de Conjuntura catalana del tercer trimestre que s'ha presentat aquest dimecres en roda de premsa.









Les dades també mostren que la recuperació serà menys intensa del que es preveia fa tres mesos ja que l'increment del PIB per 2021 serà del 6,4%, tres dècimes menys que en l'informe del segon trimestre.





El PIB català va créixer un 5,4% el tercer trimestre respecte a l'anterior i arribarà fins al 9,1% en el quart, però a nivell interanual la caiguda serà del 16,8% i del 7,7%, respectivament.





L'impacte sobre l'ocupació es reflectirà en una taxa d'atur que escalarà fins al 17,5% --sense comptar els ERTE-- aquest any, i que es preveu que es comenci a reduir en 2021 fins a arribar al 13,6%.





El nombre d'assalariats "efectius" (descomptant ERTO) a Catalunya al setembre va ser de 2,57 milions, un 9% menys que fa un any, i el nombre d'empreses actives va ser 239.346, un 7,3% menys.





En aquest sentit, la recuperació a Catalunya està sent més lenta que en el conjunt d'Espanya, on els assalariats al setembre van ser un 7,1% menys i el nombre d'empreses actives un 6,1% inferior, 1,9 punts i 1 , 2 punts millor que a Catalunya.





El director d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, Joan Ramon Rovira, ha afirmat que la ràpida recuperació que s'estava vivint entre abril i juliol s'ha frenat, i s'espera que sigui molt més lenta o s'estanqui a partir d'octubre.





RAONS PER A L'OPTIMISME





El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha admès que es confirma que la tendència serà més negativa del que s'esperava, però ha destacat que hi ha "motius per a l'optimisme" per a una recuperació sòlida perquè en 2022 el PIB de Catalunya sigui major que el de 2019.





Una d'aquestes raons és el rècord d'estalvi acumulat de les famílies que, segons les dades de la Cambra, arriba fins als 22.000 milions d'euros, dels quals 12.000 serien "estalvi forçat", aquell que les famílies no poden gastar per molt que ho desitgin.





Canadell ha assenyalat que l'estalvi és la variable "que ningú està comentant" que pot servir de palanca al costat dels fons europeus per a una recuperació més ràpida.





Part d'aquest estalvi també respondria a la por d'algunes famílies de fer inversions importants en un moment d'incertesa econòmica i laboral que posteriorment s'afegiria al consum durant la recuperació.





Així mateix, Canadell també ha apuntat al fet que algunes empreses "estan fent l'agost" durant la pandèmia i que el comerç internacional s'està reactivant, el que considera que Catalunya hauria d'aprofitar per obrir encara més la seva economia com va fer per sortir de l'anterior crisi econòmica .