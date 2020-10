La Policia Municipal desmantella una plantació de marihuana a l’interior d’un habitatge de Terrassa

La trucada d’un particular va informar ahir a la Policia Municipal de Terrassa, a les 20.06 h, que quan es dirigia a un domicili del carrer de Sant Damià, amb la carretera de Montcada, s’havia trobat la porta d’un veí oberta i havia pogut veure, a l’interior de l’habitatge, una petita plantació de marihuana i dues persones que estaven discutint.





Dues unitats policials es van desplaçar fins al lloc i van comprovar que sortia una forta olor de marihuana de l’interior l’immoble, on hi havia les dues persones que el particular havia indicat.





Els agents van accedir a l’interior de l’habitatge i hi van trobar 149 plantes de marihuana. Els agents van incautar les plantes i es van obrir les diligències dels fets.