Almeida creu que Abascal ha arribat avui a "la culminació del disbarat" amb una intervenció "de conspiració galàctica"

El portaveu nacional de PP, José Luis Martínez-Almeida, ha assegurat aquest dimecres que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha arribat avui amb la seva intervenció en el debat de la moció de censura contra Pedro Sánchez "la culminació del disbarat" a través d'una intervenció "de conspiració galàctica i planetària".









"No es pot donar suport a la moció, ho tinc clar; ho tenia molt clar abans del discurs i molt més clar després", ha manifestat després d'assistir al Forbes SUMMIT Reinventing Spain 2020, però no ha revelat encara si els populars votaran en contra o s'abstindran.





Per a Martínez-Almeida, la intervenció d'Abascal ha estat "una mena de conspiració galàctica i planetària en la qual la Unió Europea juga un paper fonamental", una cosa que veu com "la culminació del disbarat que ha assolit".





"Avui Abascal confirma que no té la capacitat de ser president de Govern, és una moció purament instrumental, sense encaix en les previsions constitucionals, perquè ja ha dit que és per convocar eleccions, i la Constitució diu que és per formar Govern", ha subratllat.