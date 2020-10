Els hostalers xifren en 2.939.000 les pèrdues de l'oci nocturn des del 14 de març

La Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals (Fecasarm) ha xifrat en 2.939.000 d'euros les pèrdues acumulades de l'oci nocturn després de "32 setmanes de restriccions".













En un comunicat aquest dimecres, la federació ha explicat que el 50% dels 4.000 locals han obert durant sis setmanes en set mesos i l'altra meitat no ha obert "ni un sol dia".





Ha advertit que els 2.000 locals d'oci nocturn que no han obert comporten unes pèrdues directes de 1.600 milions d'euros a causa de que no han pogut treballar des del 14 de març, fet que els ha suposat deixar de facturar una mitjana de 25.000 euros setmanals .





En el cas del 50% que va poder obrir sis setmanes --entre el 6 de juny i el 18 de juny al 33% i el 18 de juny i el 24 de juliol al 50% - les pèrdues sumen uns 1.340 milions d' euros.





També ha alertat que el 80% de locals d'oci nocturn a Catalunya es troba en situació d'insolvència i es veuran obligats a tancar definitivament abans de 2021 si no arriben ajudes "reals i eficaços".





La patronal també ha criticat que les ajudes de 40 milions d'euros aprovades pel Govern aquest dimarts no els solucionen res perquè han quedat "excloses" de les mateixes i perquè no els cobriria ni un 10% de les seves despeses mínimes per eliminar deutes.