Els empresaris demanen consens polític al XIX Congrés de Directius de la Fundació CEDE

Amb el lema "el temps del lideratge transformador", els principals líders empresarials espanyols han dialogat i reflexionat sobre creixement, ocupació i responsabilitat del directiu, contribuint a través de la seva visió a la proposta de solucions per afrontar el present i potenciar i impulsar a les empreses espanyoles enmig de la pandèmia del Covid-19. I per a això unànimement han demanat que es produeixi "un consens polític que permeti la reactivació econòmica del país".





El XIX Congrés de directius CEDE s'ha celebrat aquest dimecres al Palau de les Arts de València i ha estat retransmès per tot Espanya. Concebut com un programa de televisió, la retransmissió ha comptat amb un disseny propi que, reforçat amb les tècniques del llenguatge televisiu, ha permès als directius i executius de tot el país viure i participar de Congrés d'una manera innovadora, d'acord amb els temps en què vivim.









En paral·lel s'ha desenvolupant la Trobada #TalentoEnCrecimiento, un espai d'interacció i aprenentatge obert i creatiu on professionals experts i joves de diferents àmbits ha compartit idees, aprenentatges i eines.





Després de la seva intervenció s'ha produït una àmplia ovació a SM El Rei Felip VI en la clausura del XIX. Ha estat el gest d'agraïment dels Directius del seu suport a el teixit empresarial en temps tan difícils.









Isidre Fainé: "Hem de tenir confiança en que superarem el moment actual"





El president de la Fundació CEDE, Isidre Fainé, durant el tancament de l'acte ha dedicat unes paraules a SM El Rei, Felip VI afirmant "volem agrair el suport que sempre ens ha ofert i volem agrair el suport als nostres patrocinadors i col·laboradors, no només en el nostre Congrés, sinó en les activitats que desenvolupem durant tot l'any. A la ciutat de València: gràcies per l'acollida ".





En paraules de Fainé "hem de tenir la confiança que superarem el moment actual, mentalitzats i preparats per a un període de dificultats incert, conscients de la desigualtat que produirà segons la gestió que es faci d'ella"





A més ha afegit "hem constatat les nostres mancances i deficiències com a país. Els representants polítics han d'acordar i emprendre una agenda de reformes i canvis profunds, i això suposa disposar de consens ampli" i en aquest escenari "empresaris i directius estem interpel·lats perquè Espanya aprofiti el potencial de el programa europeu de recuperació. Hem donat una bona resposta davant les noves normes, però cal fer-ho millor ".





Perquè per al President de la Fundació CEDE "la figura del líder transformador a l'empresa és clau, encarant amb determinació les noves situacions i reptes, sent optimista, motivador, creador de les forces de canvi necessàries i potenciant el talent. Com a empresaris, l'acceleració de l'ús de la tecnologia no ens ha de fer oblidar que, sigui quin sigui el canal que utilitzem, els nostres clients són persones i hem de tractar-les com a tals: amb calidesa i atenció ".





Fainé ha insistit en el seu discurs que "els diners europeus ha d'anar a inversió, no a la despesa. Els polítics han de fer reformes perquè ho exigeix la UE "per a continuació afegir" ens hem de preparar per a una crisi de durada i intensitat desconegudes. Abans de la crisi no havíem fet els deures ", ha advertit el president dels directius espanyols, mentre anunciava que" els propers mesos seran decisius "













Àngel Simón: "El COVID ens ha ensenyat que les empreses són un actor social rellevant on la innovació tecnològica, de gestió i social és el més important"





El Vicepresidenteexecutiu de Suez, Àngel Simon ha afirmat en aquest IXX Congrés de Directius CEDE que la innovació "forma part de l'activitat i hem de fer-la cada dia en el nostre treball. Podrem incorporar-la en el procés de fabricació si hi ha investigació que depèn d'acords públic-privats "





En paraules de Simó durant aquesta pandèmia "Hem hagut de posar a prova la nostra capacitat d'innovació: passar del teletreball del 20% al 100%, protegir als nostres treballadors, canviar els processos sense que l'usuari ho percep i aplicar la innovació social per no deixar ningú sense aigua ".









"El COVID" ha dit Simó, "ens ha ensenyat el paper fonamental que han exercit les empreses que són un actor social rellevant. El més important és la innovació en les empreses. Si hem pogut donar el servei durant el Covid és perquè teníem la innovació incorporada i la innovació és tecnològica, de gestió i social.





Reynés: "Les empreses han demostrat el seu compromís social en moments en què molta gent ha necessitat ajuda"





Francisco Reynés. Presidentee de Naturgy / @ CEDE





En aquest sentit, ha dit Reynes, "que la diferència després de la pandèmia és que la transformació energètica serà" un dels motors tractors "de la inversió en els propers anys. En aquest context, ha remarcat que el" gran repte " és ser capaços de canalitzar aquests plans de transició en "projectes concrets" que puguin tirar endavant, bé perquè el seu model de negoci així ho permet o perquè siguin capaços d'adaptar-se adequadament a el paquet d'estímuls que arribaran d'Europa.





Reynés ha insistit que aquest procés "es troben tant les companyies individualment com la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), que està alineada en una forma de cercar una forma de captar, dirigir, canalitzar i implementar aquests projectes".





José María Álvarez -Pallete: "Les empreses hem d'identificar el talent i posar-lo en valor"





En la seva intervenció el Pre president executiu de Telefónica ha afirmat que la seva empresa durant la pandèmia "actuem enviant als nostres treballadors a casa per teletreballar, ampliem les quotes de dades als clients, vam donar suport a proveïdors, vam posar la cadena logística a disposició de l'estat per generar respiradors, etc. "





A més ha afirmat que "el digital i l'analògic estan units. La digitalització s'ha accelerat entre tres i cinc anys. No anem a tornar a com estàvem abans de la pandèmia, perquè la digitalització ja no és una opció sinó una proposta".





En paraules de Pallete: "hem de pensar en tota la cadena d'educació: formació professional que és fonamental per capacitar professionalment als nostres joves, humanitats per gestionar la tecnologia. Les empreses hem d'identificar el talent i posar-lo en valor".





Juan Roig: "El nostre paper en la pandèmia és seguir fent" pic i pala "









En aquesta trobada de directius ha participat, Juan Roig, president de Mercadona qui ha dit "hem afrontat la crisi amb molta feina en equip, mantenint-nos en el pla d'inversió que teníem previst per a aquest any i protegint als nostres treballadors i clients".





Roig creu que "les empreses han de tractar bé a l'treballador, a el client i guanyar diners, la qual cosa millora la productivitat"





En relació a la gestió de la pandèmia de la Covid-19 ha dit "crec que no ho hem enfocat bé: la salut i l'economia són una dicotomia com respirar i menjar, ambdues necessàries. Ambdues han de coexistir i, encara que la salut és el primer, no podem quedar-nos tots a casa. El nostre paper en la pandèmia és seguir fent "pic i pala", sabent que això acabarà algun dia i sent conscients que tenim les infraestructures intactes ".









Garamendi rebutja els "tancaments massius" com el de l'Hostaleria a Catalunya





El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmat aquest dimecres a València que no s'oposa a establir un toc de queda a Espanya, però ha advertit que "una cosa és tancar a les onze de la nit i una altra fer-ho tot el dia ", com s'ha decidit fer amb l'hostaleria a Catalunya.













D'aquesta manera i sense entrar a valorar quines mesures s'haurien d'adoptar des del Ministeri de Sanitat, el dirigent empresarial sí que ha deixat clar que "cal combinar" la lluita contra la pandèmia amb la posada en marxa de l'economia, perquè aquesta, ha insistit, "no es pot aturar".





"Jo el que faig és cridar l'atenció a la classe política perquè tampoc podem morir-nos de fam", ha apuntat el dirigent empresarial, que també ha reclamat que les normes i protocols que s'adoptin davant de la pandèmia siguin "comuns" per a totes les comunitats autònomes i evitar així ruptures de l'mercat. "Ens posarem a la seva disposició per ajudar, però l'economia no es pot aturar. Donar a l' 'off' és digital, però donar a l' 'o' és analògica", ha insistit.





Robert W. Lovelace: "Hem de separar la pandèmia de l'economia i dels moviments de mercat"









Lovelade ho té clar i així ha expressat que "hem de separar la pandèmia de l'economia i dels moviments de mercat. Hi haurà més brots de COVID, però estarem millor preparats".





En la seva opinió "l'inici de 2021 serà complicat: la volatilitat dels mercats va ser elevada, però els mercats sempre miren a el futur i mai havíem viscut una recuperació tan ràpida. Hi ha una millor sensació en els inversors".





I "en termes de mercat" ha dit Lovelade, "no hi ha precedents del que ha passat: la caiguda ha estat provocada per les mesures polítiques adoptades. A mesura que avancem en el control de l'COVID, l'economia es recuperarà sense tornar a caure. Espanya també ".













Cristina Garmendia: "En temps de COVID és moment d'assenyalar i analitzar els fonaments de país"

Per Garmedia hi ha "3 tendències que no hem sabut entendre: canvi en el flux d'informació cap a una digitalització, canvi en la matèria primera i energia cap a una economia circular i canvi en la inversió cap a aquests intangibles".





Ha afegit també que "en temps de COVID-19 és moment d'assenyalar i analitzar els fonaments de país: capacitats educatives, sanitàries, tecno-científiques i industrials ... Tenim bretxes en cada un d'ells. I la capacitat política".









Brian Li: "La recuperació de la pandèmia dependrà de les decisions polítiques adoptades"









Des del Bank of East Asia, la seva Co-CEO, Brian Li ha afirmat en la seva intervenció en línia: "La recuperació de la pandèmia dependrà de les decisions polítiques adoptades, del desenvolupament tecnològic, simplificació de procediments, ajust de taxes, impuls de la digitalització i innovació ".





José Ignacio Goirigolzarri: "El protagonisme de les empreses em sembla fonamental, ja que les línies d'acció estan clares"









Per al president de Bakia: "cap banc tenia un pla contingencial per a una pandèmia. Aconseguir que els serveis bancaris funcionessin per als usuaris va ser una prioritat, fins i tot obrint les oficines. I hem hagut de implementar nous serveis".





José Ignacio Goirigolzarri creu que "algunes debilitats d'Espanya ens llasten i ens fan patir més: sectorització de la nostra capacitat productiva basada en el turisme, un mercat laboral molt dual, una economia submergida que ara és un focus de vulnerabilitat". I ha emfatitzat que "parlar tant de la vacuna és dolent: vam crear expectatives que després es frustren i fa que no ens focalitzem en les capacitats que tenim. En política, hem de prioritzar les necessitats més urgents dels ciutadans".





I Goirgolzarri ho té clar: "necessitem un pressupost amb màxim nivell de consens, optimitzar la inversió dels fons europeus i un projecte profund de canvi de la nostra formació i educació en totes les edats" afegint "el protagonisme de les empreses em sembla fonamental, ja que les línies d'acció estan clares ".





Antonio Garrigues: "Hem de posar una cara més positiva i amable"





Garrigues ha volgut llançar una petició als presents "hem de posar una cara més positiva i amable, no podem estar parlant i pensant constantment en el COVID19. Estem perdent una gran quantitat d'afecte pel camí i em preocupa".





Carlos Slim: "Li recomano a Espanya que no es quedi enrere perquè té molt bon patrimoni humà al país"





"Conduir el canvi que ve després del COVID19 és l'important ara i no hem sabut fer-ho. Estem en un canvi de civilització" així s'ha dirigit Carlos Slim.





Ha afegit a més que "els joves són els menys perjudicats en termes de salut per la pandèmia, però és cert que van a heretar una gran deute públic".





Per tot això per Slim cal "afavorir el desenvolupament humà i formació dins de l'empresa, mantenir l'austeritat en temps de bonança, evitar greus ajustos en les èpoques de crisi, ser productius i reinventir".









Felip VI: "La col·laboració publico-privada és fonamental sempre, especialment en aquests moments"









SM EL Rei obstenta la Presidència d'Honor de la Fundació CEDE, Confederació Espanyola de Directius i Executius i ha intervingut en la cloenda de la XIX Congrés CEDE a València.





El príncep Felip ha afirmat que "hem d'apostar per mesures que permetin a les nostres empreses accedir a tercers mercats en igualtat de condicions, facilitar el creixement de les empreses a través de mercats exteriors a el temps que es respecten els drets humans i laborals".





Ha agraït la feina diària als empresaris "sou una part molt rellevant en la solució als problemes deslligats per la pandèmia. Confiem en vosaltres i us necessitem, per això vull expressar-vos el meu suport a vosaltres i les vostres empreses, més en temps de pandèmia. la col·laboració publicoprivada és fonamental sempre, especialment en aquests moments ".





"Vull agrair la renovada invitació al vostre congrés, sempre un punt de trobada i aprenentatge, i també a la Comunitat Valenciana".





D'aquesta manera el Rei Felip VI ha agraït aquest dimecres el "gran esforç" d'adaptació que estan realitzant les empreses per poder mantenir i crear ocupació i generar riquesa en les actuals circumstàncies i també de cara a el futur.





"Sou una part molt rellevant de la solució i així ho heu demostrat en els pitjors moments de la pandèmia. Confiem en vosaltres i us demanem que seguiu treballant en aquesta mateixa direcció. Hem de recuperar la competitivitat i el benestar col·lectiu. Us necessitem per a això" , ha assenyalat el monarca.





Acompanyat de la vicepresidenta tercera de Govern, Nadia Calviño, i de el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el monarca ha utilitzat el valencià per dirigir les seves primeres paraules als assistents, destacant la "alegria" que li produeix sempre visitar València.





El monarca, que ha celebrat l'elecció de Palau dels Arts Reina Sofia de València per desenvolupar aquest esdeveniment, ha transmès "tot el seu ànim i suport" a les empreses per superar la "greu" crisi que ha causat el coronavirus, "la pitjor "que ha viscut el país" en més de mig segle ".





El Rei ha destacat que, dins de el nou ordre geopolític internacional, la Unió Europea (UE) i Espanya podrien exercir de nou un paper "crucial" en els mercats mundials, apostant per mesures que permetin a les empreses accedir a tercers mercats en igualtat de condicions, en un context en el qual han tornat a aparèixer "tendències proteccionistes".









"La política comercial de la UE ha de facilitar el creixement de les nostres empreses a través dels mercats exteriors, i ha de fer-ho a el temps que fomenta el respecte als drets humans, als drets laborals i el medi ambient", ha subratllat.





El monarca, que ha agraït la presència i suport de la Generalitat valenciana i de la vicepresidenta Calviño, ha ressaltat també que la col·laboració publicoprivada és "fonamental", especialment en aquests moments.





"Uns aporten capacitats tècniques i financeres, i altres marcs legals estables, així com mitjans perquè les mesures consensuades es puguin posar en marxa, sempre amb la vista posada en un futur millor per al conjunt dels ciutadans", ha precisat.





El Rei ha indicat que molts directius i executius, a l'hora de prendre decisions que afecten les seves empreses i als seus treballadors, donen un "exemple diari", actuant amb principis i valors que fonamentalment es basen en el sacrifici i la voluntat i preocupant-se per el conjunt de la societat i el benestar d'Espanya.





En aquest punt, ha afirmat que a les responsabilitats que normalment tenen els directius, ara se'ls demana des de diferents àmbits socials un major lideratge en innovació i excel·lència empresarial, una major creativitat, especialment de cara a la superació de la crisi, i una major agilitat, també per adaptar-se als reptes i les situacions imprevistes.





"Estem vivint una transformació de el model productiu, de la forma de treballar i de relacionar-nos. Per això, Espanya necessita de líders empresarials que busquin i trobin la manera de potenciar i millorar el teixit productiu. Són precisos instruments innovadors i sostenibles per recuperar els ritmes de creixement de fa tan sols uns mesos o un any ", ha assenyalat.





El monarca ha afegit que, davant la "indubtable incertesa" sobre l'esdevenir dels propers mesos, "potser anys", per l'impacte de la pandèmia, "el nou lideratge" que puguin assumir les empreses "permetrà que Espanya sigui capaç de respondre adequadament per fer efectives les transformacions necessàries i integrar-les en el marc de la UE ".





El Rei Felip VI ha ressaltat a més el "gran esforç" solidari que s'està fent des d'Europa per combatre a unitat la pandèmia i els seus efectes i fer front als nous reptes. "Hem de ser conscients d'això i valorar les mesures i propostes dels nous mecanismes de recuperació", ha afegit.





En aquest sentit, ha afirmat que posar el focus en la sostenibilitat com a eix d'acció i apostar "decididament" per la transformació digital permetrà que Espanya dugui a terme la reestructuració que necessita per sortir de la crisi.





El monarca ha destacat "el bon fer, la lleialtat, la transparència i l'exemplaritat" dels directius i executius empresarials i els ha agraït la seva "valentia" a l'encarar la crisi del coronavirus i el seu compromís amb la competitivitat.









"En anteriors ocasions ja m'heu escoltat manifestar la meva confiança al saber que la nostra societat compta amb un conjunt de directius d'alçada, capaços de fer front a qualsevol repte per complicat que sigui. I avui, conscients tots de la vostra capacitat d'adaptació, estic convençut que ho tornareu a aconseguir ", ha indicat.





El Rei ha conclòs la seva intervenció assegurant que, després de les intervencions que han tingut lloc en aquest Congrés, té "una mica més d'optimisme" per afrontar el que ha de venir. "Tot dirigent i tota persona que estigui en l'àmbit públic ha de tenir una reserva d'optimisme", ha apuntat el monarca.





"Espero que quan ens veiem l'any que ve puguem dir que això va passar o que estem ja a la rampa de recuperació", ha finalitzat el monarca, que ha tornat a posar a l'auditori en peu després del seu discurs.