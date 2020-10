El PSOE, Podem i independentistes promouran sancions per als diputats que facin servir discursos racistes o masclistes

El PSOE, Unides Podem, Més País i formacions nacionalistes i independentistes d'Congrés han subscrit un manifest anunciant la seva intenció de promoure sancions contra els diputats que facin ús d'insults o discursos "xenòfobs, racistes o masclistes".





Aquest 'Manifest en favor de la democràcia', recollit per Europa Press, porta la signatura de PSOE, Unides Podem, ERC, PNB, EH Bildu, Més País, Compromís, Junts, BNG i la CUP.





Tots ells reafirmen el seu "compromís amb els Drets Humans, la democràcia, la justícia social i la igualtat entre tots els ciutadans i ciutadanes, sense importar el lloc on hagin nascut, el seu gènere, creences religioses o orientació sexual".





INCOMPATIBLES AMB LA DEMOCRÀCIA





En aquest sentit, alerten que "els discursos racistes, xenòfobs, masclistes" que han escoltat en el que va de legislatura "per part de l'extrema dreta i dreta extrema són incompatibles amb els valors propis d'un sistema democràtic" i avisen que aquestes manifestacions "suposen un perill per a la convivència".





A més, deixen clar el seu rebuig a les "estratègies i discursos negacionistes" respecte a la pandèmia i les seves conseqüències ", pels seus efectes" negatius sobre la salut i la convivència ciutadana ".





Així mateix, tots aquests partits mostren la seva solidaritat amb "totes les persones que han estat objecte dels atacs i insults des d'aquestes actituds radicals i intolerants", amb menció especial als membres de Congrés i el Govern.





També aprofiten per fer un reconeixement a les persones que van lluitar per les llibertats i "van combatre el feixisme", la memòria, denuncien, "també ha estat menyspreada" en els últims temps.





CONTRA L'ODI





"Per tot això, les diferents forces polítiques que impulsem aquest manifest, des de la nostra diversitat, reiterem el nostre compromís en la lluita contra els discursos i les actituds d'odi, que de cap manera han de quedar impunes, així com en el rebuig a qualsevol tipus de suport de l'extrema dreta, especialment quan afecti la governabilitat de les institucions, ja sigui per activa o per passiva ", asseveren.





I, amb l'objectiu de "vetllar perquè en el Congrés predomini el debat democràtic, respectuós de el pluralisme polític i dels drets de totes les persones" que integren la Cambra es comprometen a "sol·licitar davant la Presidència de Congrés l'obertura dels procediments d'infracció i sanció que corresponguin, segons el Codi de Conducta de les Corts Generals, davant comportaments per part de parlamentaris o parlamentàries que vulnerin els principis de responsabilitat i respecte.