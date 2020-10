El Papa rebrà al Vaticà a Pedro Sánchez el dissabte 24 d'octubre a les 9:30 hores

L'oficina de premsa del Vaticà ha confirmat la reunió entre el Papa i el president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, el proper dissabte 24 d'octubre a les 09.30 hores a la Biblioteca del palau apostòlic del Vaticà.









Les disposicions sanitàries a causa de la pandèmia impediran que hi hagi una cobertura periodística 'in situ' de la reunió, una mesura que ja s'ha pres en altres ocasions per evitar l'avanç dels contagis.





D'aquesta manera, els periodistes podran accedir al pati de Dámaso on previsiblement arribarà en cotxe el president Sánchez que, a més de la cita amb el Papa, també es reunirà amb el secretari d'Estat, el cardenal Pietro Parolin, com és habitual en les visites al pontífex de caps d'Estat i de Govern estrangers.





Es tracta de la primera reunió entre el Papa i el dirigent espanyol. L'última visita d'un president de Govern d'Espanya va ser el 15 d'abril passat de 2013 quan Mariano Rajoy i la seva dona, Elvira Fernández, van acudir al Vaticà només un mes després de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a Papa. El 2010, Benet XVI va rebre al Vaticà a José Luis Rodríguez Zapatero.





Amb tota probabilitat el cotxe oficial de el president Sánchez arribarà amb certa antelació a al Pati de Sant Dámaso on onejarà la bandera d'Espanya. La cerimònia solemne quan arriba un cap d'Estat o de Govern al Vaticà comença amb la recepció del Prefecte de la Casa pontifícia.





La delegació espanyola travessarà la Sala Clementina, que constitueix l'avantsala de les habitacions papals, la sala Sant'Ambrogio i dei Papi fins arribar a la Biblioteca Privada. El protocol vaticà exigeix que totes les dones vesteixin de negre i mantellina; el blanc està reservat per a les reines catòliques.





Un cop tot sol, asseguts cara a cara a la taula de la biblioteca privada del Palau Apostòlic, tindrà lloc l'intercanvi de regals. El Papa sol obsequiar als polítics que el visiten amb els escrits més importants que constitueixen el full de ruta del seu pontificat. La exhortacions apostòlica, Amoris laetitia, sobre l'amor a la família o les encícliques Evangelii Gaudium, Laudato Si, i l'última 'Fratelli Tutti'.