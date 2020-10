Sánchez acusa Abascal de ser un "depredador sense valors" i "fals patriota"

El líder de Vox, Santiago Abascal, i el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, han escenificat aquest dimecres un tens duel parlamentari durant el debat de la moció de censura. El primer ha titllat de "mentider sense escrúpols" a el president de Govern, qui enmig de la picabaralla l'ha definit com "un depredador sense valors i sense cap tipus d'escrúpols", així com un "fals patriota".









En aquesta segona part tampoc han faltat les al·lusions constants al PP. Abascal ha cridat a la "reflexió" al·legant que no es pot donar suport a un Govern que s'ha comportat de manera "criminal, sectària i porta a la ruïna". I Sánchez, per la seva banda, ha demanat de nou a Pablo Casado que "voti no" a la moció. "Si ho fa així, podrem trobar-nos i contribuir al necessari entesa que ens està demanant la societat", li ha reclamat.





Sánchez i Abascal s'han creuat a més retrets amb la paraula odi. "Nosaltres no li odiem però vostè ens odia", ha deixat anar el líder de Vox a el president, que s'ha defensat després assegurant que a Vox només li interessa "fer soroll per difondre un missatge d'odi i de rancor" que en un dia com avui "no cala".





I a pocs dies que el cap de l'Executiu es reuneixi amb el Papa a Roma, Abascal li ha dit que, a part de llegir encícliques --davant les al·lusions que ha realizado--, hauria de fer un "examen de consciència". "El veig a la contrarèplica resant-nos el 'jesusito de la meva vida'", ha ironitzat després.





ABASCAL: "VOSTÈ MENTEIX FINS PERDRE L'ALÈ"





Abascal, que ha dit estar "orgullós" de presentar la moció i que tornaria a fer-ho, ha acusat el cap de l'Executiu de "mentir sense escrúpols" i "fins a perdre l'alè" per "caricaturitzar" a la seva formació política i així justificar les seves pactes amb Pablo Iglesias i amb els independentistes.





En el seu torn, Sánchez ha criticat els motius "buits i falsos" que ha fet servir Vox per presentar aquesta moció. "Tan buits i tan falsos com el seu patriotisme", ha asseverat, per afegir que patriotisme no és enfrontar als espanyols o fomentar la discòrdia sinó defensar la vida, la salut i els serveis públics dels espanyols.





El president de Govern ha afirmat que Vox ofereix un futur "ple de sotsobre i negror" i ha rebatut els arguments de Vox per presentar la moció, començant per defensar la "legitimitat" del seu Govern perquè va aconseguir la majoria dels espanyols a les urnes .





"Els espanyols li van donar la seva confiança majoritària, però no suport suficient per governar en solitari. Què fan els demòcrates? Doncs pactar", s'ha defensat de les crítiques amb Vox pel seu acord amb Podem i els independentistes a la investidura. És més, ha recordat que José María Aznar també va pactar el 1996 amb PNB i CiU, arribant a dir el llavors president dels nacionalistes bascos que "en 13 dies havia aconseguit més d'Aznar que en 13 anys de Felipe González".





EL TERRORISME I LA POLÍTICA PENITENCIÀRIA





Després de les crítiques de Vox a la política penitenciària de Govern, Sánchez ha afirmat que no ha modificat cap llei ni normativa penitenciària i ha recalcat que entre 1996 i 1999, quan ETA encara "matava", el Govern de l'PP "va reagrupar a prop de 200 presos ". "Vostè era en aquest moment regidor i militant del PP basc i no es recorda cap denúncia seva", ha etzibat a Abascal.





A més, ha afegit que amb el Govern de Mariano Rajoy 28 presos van passar a "règims penitenciaris més flexibles". El PSOE, ha prosseguit, no va dir "res" i ho va acceptar amb "lleialtat" perquè "mai ha utilitzat el terrorisme com a element de confrontació electoral".





Sánchez també ha retret a Abascal que no secundés quan era líder de NNGGG de l'PP al País Basc la resposta que va donar la societat a l'intent de assassinat del socialista Eduardo Madina. "Ja feia servir el terrorisme com indigna a arma política. Que ho segueixi utilitzant ara, quan fa nou anys que ETA va deixar de matar, dóna una idea del que és vostè en política, un" depredador sense valors i sense cap tipus d'escrúpols ", ha emfatitzat.





Abascal li ha respost que no anava a aconseguir que es "s'avergonyís" dels seus actes i decisions, i ha dit que no va secundar aquella manifestació pel seu lema 'No hi ha més pàtria que la humanitat'. "La meva pàtria és Espanya, no sé quina és la seva", ha proclamat.





Sánchez li ha retret que la solució de la "dreta" que passa a Catalunya sigui "negar el problema" i ha afirmat que la resposta "maldestre" de el Govern de Mariano Rajoy ho "agreujar". "Són els millors aliats dels més recalcitrants separatistes", ha asseverat.





SÁNCHEZ LI DEMANA "RIGOR" AMB LA PANDÈMIA





Sánchez ha retret a Abascal que usi el qualificatiu de "criminal" per referir-se a la seva gestió de la pandèmia i ha recordat que hi ha descentralització de competències a Espanya, sent les autonomies les que ofereixen els seus dades a Govern. "I no és cert que el país pateixi la major recessió del món com vostè diu", ha agregat.





Així mateix, Sánchez ha assegurat que la immigració i la Xina no són els causants de la propagació de virus i ha demanat al líder de Vox "un mínim de rigor i d'humanitat per no mentir en aquestes qüestions".





Pel que fa a la manifestació de el 8 de març, ha subratllat que, a la llum de les dades que tenien en aquestes dates, el Govern no tenia "cap base legal" per suspendre la manifestació. A més, ha recalcat que es van produir manifestacions similars en altres països.





Davant les crítiques de PP i Vox per les pròrroga de l'estat d'alarma, Sánchez ha recalcat que "per ser lliure en primer lloc cal estar viu". "Per preservar la llibertat cal protegir la salut", ha proclamat.





AL·LUSIONS A LA CORONA





El president de Govern ha afirmat a més que és una afirmació sense "fonament" que el Govern vulgui "enderrocar la Casa Reial" i ha avisat Abascal que "flac favor" li fa amb això a la Monarquia.





Dit això, ha recordat que fa cinc anys el líder de Vox, a la pregunta de Monarquia o República, va dir que no entraven en aquest debat però va afegir: "Si la monarquia acceptés reformes encaminades cap a la confederalització d'Espanya dins d'una mateixa Corona, seríem molts els que prefeririem una República unitària a una Monarquia que trenqués a trossos la sobirania. la Monarquia només serveix per a la unitat d'Espanya ".





A més, Sánchez ha retret a Vox que vinculi al seu Executiu amb la "suposada corrupció vinculada a narcodictaduras i règims totalitaris" i ha assegurat que en el seu gabinet "no hi ha processats ni condemnats, a diferència d'anteriors governs de PP".





A continuació, Sánchez ha tret a col·lació alguns casos que han afectat Vox com el de jutge Francisco Serrano o les informacions publicades sobre Rocío Monestir. "Que la senyora Monestir i el senyor Espinosa dels Monteros els expliqui com funciona això de les llicències i l'arquitectura", ha exclamat.





També ha rebutjat l'argument de Vox que s'estigui trencant la concòrdia de 1978 i ha assegurat que avui existeix "una Espanya democràtica amb gent molt diversa". "L'altra Espanya, la qual vostès representen és l'Espanya franquista. Però què queda, ¿queda algun franquista en aquesta Cambra senyor Casado? Més ben dit, senyor Abascal", ha preguntat. En diverses ocasions Sánchez ha utilitzat el nom de el líder del PP.





Pel que fa a la Llei de Memòria Democràtica, Abascal ha assegurat que el Govern vol "imposar una llei de memòria totalitària per dir als espanyols el que han de pensar del passat". En la rèplica, Sánchez li ha dit que aquesta norma que impulsa el seu executiu "no reobre cap ferida" excepte per "qui cregui que els morts estan millor en les cunetes o el dictador mereix homenatges".