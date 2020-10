Detinguda desprÃ©s d'apunyalar amb unes tisores al seu company de pis, que va intentar mediar en una discussiÃ³

Una dona de 30 anys domiciliada a Vigo ha estat detinguda en aquesta ciutat després de, suposadament, apunyalar amb unes tisores al seu company de pis, que intentava mediar en una discussió entre ella i una altra dona amb la qual tots dos convivien.









Fonts policials han detallat que els fets van tenir lloc de matinada, quan un particular que caminava per l'avinguda de Castrelos va contactar per telèfon amb el 091 per alertar que havia escoltat forts crits procedents d'un edifici proper.









Una dotació policial es va dirigir a l'edifici i va cridar els intèrfons per accedir a l'interior, on va escoltar una forta discussió el so procedia de les plantes superiors.





Després de pujar les escales, els agents van descobrir a dues dones que discutien al rebedor d'un habitatge i a un home que intentava contenir amb una mà sang que brollava d'una ferida al coll.





Així, el s agents van atendre la víctima i van sol·licitar la presència d'una ambulància per assistir-la mentre separaven les dues dones. Posteriorment, van interrogar a l'home per saber què havia passat i ell va explicar que poc abans s'havia originat una forta discussió entre les dones, amb les quals convivia a l'habitatge.





També va indicar que, quan va intentar separar-les, sentir un fort cop i un tall a la part posterior del coll. Al girar-se, va observar que una de les dones portava unes tisores a la mà i intentava agredir novament, per la qual cosa es va cobrir amb els braços. Després de rebre diversos talls i punxades, va aconseguir treure-li les tisores a l'agressora, qui li va propinar diversos cops de puny i puntades de peu.





Com a conseqüència, l'home presentava diverses ferides i talls al coll, els dits i la mà i tenia la boca plena de sang, de manera que el personal facultatiu desplaçat al lloc va determinar el seu trasllat a un centre hospitalari.





Mentrestant, els agents van detenir l'autora de les ferides per un suposat delicte de lesions. Un cop a dependències policials, se li va prendre declaració policial i es va comprovar que li constaven a l'almenys nou antecedents. Finalment, la detinguda i totes les actuacions han passat a disposició del jutjat d'Instrucció de Vigo en funcions de guàrdia.