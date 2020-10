El Papa Francesc defén que els homosexuals tenen dret a establir unions civils i tenir una família

El Papa ha defensat que els homosexuals tenen "dret" a estar "coberts legalment" i a "tenir una família". El pontífex ha fet aquestes declaracions en el documental 'Francesco', dirigit pel rus Evgeny Afineevsky, que s'ha estrenat aquest 21 d'octubre en el Festival de Cinema de Roma.









"Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família, són fills de Déu, tenen dret a una família. No es pot fer fora ningú d'una família, ni fer-li la vida impossible per això", ha defensat el Papa. "El que hem de fer és una llei de convivència civil, tenen dret a estar coberts legalment. Jo ho defensaré", ha afegit.





El documental 'Francesco' explica la història personal d'una parella homosexual d'italians als qui, segons el seu testimoniatge, Francesc va animar perquè portessin els fills a la parròquia. El Papa no es refereix en cap moment a aquests acords legals per tutelar els homosexuals com a matrimoni i de fet, quan era arquebisbe de Buenos Aires, es va oposar el 2010 a legalitzar les unions de persones del mateix sexe.