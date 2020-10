Un jutjat paralitza la venda de les accions de l'Ajuntament de Barcelona en Serveis Funeraris

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès la venda del 15% de les accions que té en Serveis Funeraris de Barcelona a petició d'un jutjat després que Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL hagi interposat un recurs contenciós i hagi demanat mesures cautelars, segons s'ha sabut a través d'un informe de Barcelona Serveis Municipals (B: SM) publicat aquest dimecres al Portal de Contractació Pública.





El Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha demanat "paralitzar en la mesura que sigui possible" la venda de les accions. El mateix informe detalla que el 15 d'octubre finalitzava el termini de presentació d'ofertes i avisa de la suspensió de la subhasta pública d'aquestes accions "fins al moment processal que permeti la seva continuació".





LLUM VERD AL FEBRER

L'Ajuntament va donar llum verda a la venda de el 15% de les accions en el ple del 28 de febrer, amb els vots favorables d'ERC, PP i BCN Canvi i els vots en contra de JxCat i Cs, i amb aquesta operació preveia ingressar 28 milions d'euros que pretenia destinar a l'habitatge i la rehabilitació.





L'operació completava el procés de privatització que es va iniciar el 1998, quan el llavors alcalde de PSC Joan Clos va vendre el 49% de l'empresa pública, i que va seguir en 2011 quan el Govern municipal de el també alcalde socialista Jordi Hereu va vendre el 36% de les accions.





En el ple municipal de febrer, el regidor de Transició Energètica i Emergència Climàtica, Eloi Badia, va justificar la venda d'accions com una "política econòmica responsable" perquè no generaven dividends i l'actiu es degradava amb els anys, i ha subratllat que el 15% no permetia que l'Ajuntament incidís en la presa de decisions.





La intenció era que les accions sortissin a subhasta pública que, en cas de quedar deserta, se les quedaria Mémora, que té el 85% restant.