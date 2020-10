Les màquines coparan la meitat dels llocs de treball en cinc anys

L'automatització de la força laboral s'ha accelerat arran de la pandèmia de coronavirus, el que suggereix que per 2025 el repartiment de la feina serà pràcticament a el 50% entre les màquines i les persones, el que pot contribuir a un augment de la desigualtat, segons adverteix un estudi del Fòrum Econòmic Mundial (WEF per les sigles en anglès).





"Per a l'any 2025, els empresaris dividiran a parts iguals el treball entre persones i màquines", assenyala l'informe, que anticipen un auge de l'automatització en enfocades a el tractament d'informació i les dades, així com en les tasques administratives i treballs manuals rutinaris en llocs de treball administratius i productius.





Segons les estimacions del WEF, per 2025 la taxa d'automatització de la força laboral serà del 47%, enfront de l'actual 33%, mentre que els llocs de treball ocupats per éssers humans representaran el 53%, molt per sota del 67% actual.





Així mateix, l'organització responsable del Fòrum de Davos calcula que d'aquí a cinc anys les màquines s'hauran desplaçat uns 85 milions de llocs de treball, tot i que estimen que l'automatització pot permetre l'aparició d'altres 97 milions de llocs de treball, principalment en sectors com les cures, les indústries tecnològiques de la quarta revolució industrial, com la intel·ligència artificial, i en els camps de creació de continguts.





Les tasques en què les persones estan cridades a conservar el seu avantatge comparatiu inclouen la gestió, l'assessorament, la presa de decisions, el raonament, la comunicació i la interacció, per la qual cosa es preveu un augment de la demanda de treballadors que puguin ocupar llocs de treball en l'economia ecològica, funcions en l'avantguarda de l'economia de les dades i la intel·ligència artificial, així com noves funcions en l'enginyeria, la computació en núvol i el desenvolupament de productes.





MÉS DESIGUALTATS

"La Covid-19 ha accelerat l'arribada de el futur de la feina", va explicar Saadia Zahidi, directora gerent del Fòrum Econòmic Mundial, per a qui aquesta acceleració de l'automatització i les conseqüències de la recessió causada per la pandèmia "han accentuat les desigualtats existents en els mercats laborals i han revertit els avenços en l'ocupació materialitzats des de la crisi financera mundial de 2007-2008 ".





En aquest sentit, l'estudi reflecteix que el 43% de les empreses enquestades estan disposades a reduir la seva força laboral a causa de la integració de tecnologia, mentre que el 41% té previst ampliar l'ús de contractistes per a treballs especialitzats i un 34% preveu ampliar seva força de treball a causa de la integració tecnològica.





De la seva banda, el 84% dels empresaris estan preparats per digitalitzar ràpidament els processos de treball, inclosa una important expansió de la feina a distància, afirmant que hi ha la possibilitat que el 44% de la seva plantilla realitzi teletreball. Així mateix, el 78% dels líders empresarials espera algun impacte negatiu del teletreball en la productivitat dels empleats i al voltant d'un terç dels empresaris espera prendre mesures per crear un sentit de comunitat, connexió i pertinença entre la plantilla.