Espanya supera el milió de contagiats per la Covid-19 i suma 156 morts en les últimes 24 hores

Espanya ha arribat als 1.005.295 contagis de la Covid-19 des que va començar de la pandèmia, dels quals 6.114 s'han registrat en les últimes 24 hores, segons l'informe publicat aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, en el qual no hi ha xifres actualitzades de la incidència del coronavirus al País Basc per "problemes tècnics".





Pel que fa als morts per la Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 156 més, 575 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 34.366 persones.





Actualment hi ha 13.698 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya i 1.930 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.860 ingressos i 1.435 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 11,51 per cent i en les UCI al 21,48 per cent.





Dels 6.114 nous casos, 2.235 s'han localitzat a Madrid, si bé 518 a Andalusia, 389 a Aragó, 186 a Astúries, 68 a Balears, 147 a Canàries, 157 a Cantàbria, 90 a Castella-la Manxa, 44 a Castella i Lleó, 615 a Catalunya, 12 a Ceuta, 71 a Comunitat Valenciana, 365 a Extremadura, 477 a Galícia, 18 a Melilla, 130 a Múrcia, 367 a Navarra i 179 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 2.182 morts a Andalusia (78 en l'última setmana); a Aragó 1.543 (47 en els últims set dies); a Astúries 377 (16 en l'última setmana); a Balears 336 (sis en els últims set dies); a Canàries 265 (13 en una setmana); a Cantàbria 247 (sis en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.333 (14 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.400 (104 en els últims set dies).





A més, 5.927 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (vuit en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 13 morts des del començament de la pandèmia (una a l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.702 (26 en els últims set dies); a Extremadura 660 (17 en una setmana); a Galícia 842 (42 en els últims set dies); a Madrid 10.123 (113 en els últims set dies); a Melilla 11 (dos en els últims set dies); a Múrcia 274 (quatre en els últims set dies); a Navarra 664 (36 en els últims set dies); al País Basc 2.027 (37 en els últims set dies); i a La Rioja 440 (cinc en els últims set dies).