El Senat es posiciona contra la moció de Cs per suprimir el "privilegi" dels aforaments polítics

La majoria dels grups parlamentaris del Senat s'han posicionat en contra de la moció presentada per Ciutadans per acabar amb el "privilegi" dels aforaments polítics, ja sigui per considerar que és només un "pegat" i hauria d'abastar altres aforaments o per entendre que no és el moment adequat per abordar una reforma constitucional.









La moció, presentada el passat 14 d'octubre per al seu debat en sessió plenària, insta el Govern a reformar els articles 71.3 i 102.1 de la Constitució per eliminar els aforaments de diputats, senadors i membres de l'executiu; ia les assemblees legislatives de les comunitats autònomes, a modificar els seus respectius estatuts per acabar amb l'aforament dels seus diputats i dels integrants dels governs regionals.





Els 'taronges' argumenten que l'aforament és un "privilegi" que se substància en una fallida del principi d'igualtat davant la llei i en el dret a jutge natural i que, en el cas dels aforaments polítics, "genera dubtes sobre la imparcialitat i independència del Poder Judicial ".





A més, sostenen que a Espanya hi ha massa aforats polítics --més de 2.000-- davant dels deu de França, un a Portugal i Itàlia, o cap a Alemanya, Regne Unit i Estats Units. "Es tracta, doncs, d'una anomalia universal", diuen.





La portaveu de Cs al Senat, Lorena Roldán, ha defensat igualment durant la sessió plenària d'aquest dimecres que es tracta d ' "un tracte de favor que, a més de ser injustificat, el que fa és augmentar la distància entre representants i representats", i en aquest sentit ha recordat recents enquestes que reflecteixen que "els ciutadans perceben els polítics com un problema".





"Deixem de ser un problema per a Espanya", ha dit als seus senyories, instant-los a donar suport a la moció. "Espero que per una vegada tots ens posem d'el costat de la regeneració (democràtica) i no de l'immobilisme (polític) i dels corruptes, sigui qui sigui i caigui qui caigui", ha exhortat.





No obstant això, Roldán només ha obtingut el suport explícit del Grup Mixt per boca de senador d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Alberto Català, que ha valorat la moció com una forma d'aprofundir "un principi fonamental en un Estat democràtic, que és la igualtat dels ciutadans davant la llei ", si bé ha proposat una esmena perquè la reforma constitucional es faci de manera" immediata ", l'única esmena acceptada.





A IMATGE I SEMBLANÇA DE VENEÇUELA





Des del PP, la senadora Teresa Martín, ha justificat la seva abstenció al·legant que "en l'actualitat no es dóna el clima polític que es necessita" per abordar una reforma constitucional. Segons la seva opinió, ara cal centrar-se en la lluita contra el coronavirus i la reconstrucció posterior i en què hi ha "un Govern amb una deriva autoritària" que intenta "acabar per la porta del darrere el règim del 78".





"Seria pitjor que obrir la caixa de Pandora", ha advertit. "No és el moment de reformar la Constitució, sinó de posar-la en valor i defensar-la dels atacs sistemàtics dels que estigui sent objecte per part de Govern", ha sostingut. Per la popular, la Carta Magna és el principal "tallafocs" perquè "els socis de Sánchez no ens modelin a la imatge i semblança de la seva estimada Veneçuela".





L'encarregat de donar-li la rèplica ha estat el senador socialista José Aurelio Aguilar, que ha retret a PP que el que li preocupa no és el sistema d'elecció dels vocals del CGPJ, "perquè quan tenien majoria absoluta el van renovar sense cap problema", sinó que ja no tenen aquesta força parlamentària. "Assumeixin d'una vegada la realitat electoral i tornin al camí del consens constitucional", ha comminat.





LES FOTOS DE COLOM, POLÒNIA I HONGRIA





Des del grup socialista, Estefania Martín, ha coincidit amb Roldán en que "els aforaments són una figura anacrònica, anòmala i injusta" que genera un sentiment entre la ciutadania de "desigualtat davant la justícia". No obstant, ha convidat a Ciutadans sumar-se a la proposta que van fer el PSOE i el propi Pedro Sánchez en el seu moment per a una supressió limitada dels aforaments polítics, de manera que només es mantinguin per als delictes comesos en l'exercici del càrrec.





D'acord amb Martín i amb Aguilar, la raó de que el Govern de PSOE proposés aquesta reforma parcial obeeix a les recomanacions del Consell d'Estat, d'acord amb el qual --han citado-- una supressió absoluta dels aforaments polítics pot "distorsionar" el funcionament dels poders de l'Estat perquè a Espanya hi ha l'acció popular, una figura que no hi ha en altres ordenaments jurídics.





Tal insinuació ha desencadenat la indignació de la portaveu 'taronja' que ha qualificat l'esmena socialista de "presa de pèl", esgrimint que si l'aforament continua per als delictes comesos en l'exercici del càrrec empara la corrupció. "Quina broma és aquesta", ha etzibat. "No participarem en cap tipus de tripijoc pel que fa a regeneració democràtica", ha reblat.





Martín i Roldán també s'han creuat retrets sobre el "tuf populista" de les seves respectives propostes, retrets que s'han convertit en una topada dialèctic amb la senadora d'Endavant Andalusia Maria del Pilar González, que ha parlat pel grup parlamentari d'Esquerra Confederal. González ha assenyalat la portaveu 'taronja' que la moció és "populista" en el sentit positiu del terme, és a dir, "la constatació de la desigualtat entre el poble i l'elit".





Així, ha explicat que l'Esquerra Confederal dóna suport al sentit de la moció, però no el "discurs" de Roldán, que "s'ha quedat a la foto de Colom". "Doncs la Unió Europea diu que vostès estan a la foto amb Hongria i Polònia, segrestant al Poder Judicial. Sincerament, no estan vostès per donar lliçons aquests dies", ha contestat, al·ludint a les crítiques europees a la reforma plantejada per PSOE i Unides podem al Congrés per desbloquejar la renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ).





Roldán ha descrit aquesta reforma com "un pas gegant en la direcció equivocada" perquè, segons ha sostingut, aprofundeix en la pràctica que "quan un partit arriba al poder comença un procés de parasitació i apropiació d'unes institucions que no són seves, sinó de tots els espanyols, i això produeix desafecció "cap a la classe política.





UNA MOCIÓ INSUFICIENT





González ha criticat així mateix a Ciutadans que, dels més de 250.000 aforaments que hi ha a Espanya, dels quals més de 2.000 corresponen a polítics, només proposi eliminar aquests últims, deixant fora els de les forces de seguretats estatals i autonòmiques, jutges i fiscals i la Casa Reial. "¿És clar que volem parlar de la supressió dels aforaments però hem de començar pels elegits democràticament?", Ha qüestionat.





En la mateixa línia s'ha pronunciat Idurre Bideguren, senadora del grup parlamentari d'ERC i Bildu. "Estem a favor de suprimir els aforaments però tots els aforaments, perquè tots siguem iguals davant la llei", ha plantejat, esmentant específicament la "inassumible" impunitat de Rei. Per això, ha considerat que la iniciativa 'taronja' "és un pas però no deixa de ser un pegat".





Imanol Landa, del PNB, ha avançat igualment el seu rebuig al veure desestimada la seva esmena per acabar també amb els altres aforaments. Segons la seva opinió, és "inexplicable" que Ciutadans pretengui acabar amb els de senadors, diputats i membres de Govern i els seus parells autonòmics, "emparats per les normes més rellevants de l'ordenament jurídic: La Constitució i els estatuts d'autonomia", i pretengui mantenir els altres, que vénen de normes menors. "No ens deixarem portar per postureos mediàtics", ha tancat.