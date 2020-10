El 87,3% dels catalans volen diàleg per solucionar el conflicte català, segons el CEO

El 87,3% dels catalans defensa "que cal dialogar amb el Govern espanyol per donar sortida al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat", mentre que el 8,7% considera que no cal diàleg, el 2,8% no ho sap i l'1,2% no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.













L'enquesta ómnibus del CEO, publicada aquest dimecres, s'ha realitzat amb una mostra de 1.500 persones entrevistades telefònicament entre el 13 i el 22 de juliol, i compta amb un marge d'error de 2,53.





En una altra pregunta, el 82,9% dels enquestats aposten per dialogar amb el Govern central per millorar l'autogovern de Catalunya, mentre que el 13,1% ho rebutja, el 2,6% no ho sap i l'1,4% no contesta.





El CEO també pregunta si "la ciutadania de Catalunya ha vist reduïdes les seves llibertats individuals i col·lectives, i els seus drets fonamentals en els últims anys", i el 61,6% contesta que 'sí', mentre que el 31,3% creu que 'no', el 5,5% no ho sap i l'1,5% no contesta.





A més, el 68,5% defensa que l'empresonament dels presos sobiranistes per l'1-O no és just, el 16,9% afirma que és just, el 9% no ho sap i el 5,5% no contesta.