PNB diu que la moció de Vox només "busca minuts" i adverteix a PP que, si "opta per ser una còpia, li va a anar malament"

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha considerat que "no té sentit donar-li pista" a la moció de censura de Vox, un partit que "no és demòcrata" i que només "busca minuts". "Si volguéssim malament a Espanya, el que hauríem d'haver fet era votar-li a favor", ha afirmat Esteve, que ha advertit al PP, a què veu "sense nord", que, si "opta per ser una còpia de Vox, li va a anar malament "perquè" l'original sol guanyar davant de les còpies ".









En una entrevista a RNE, el diputat biscaí ha insistit que la moció de censura presentada per Vox contra Pedro Sánchez, que s'està debatent des d'aquest dimecres passat al Congrés, "no era en realitat una moció de censura", sinó que el que pretenia era "buscar minuts" per a un partit que "no és demòcrata" i "està fent servir els instruments de l'estat de dret per al que li interessa".





Esteve, la intervenció en la sessió de Congrés va durar 82 segons, ha opinat que "no tenia sentit donar-li pista" en un moment de pandèmia a "aquesta moció de censura que no va enlloc, amb un candidat elegit per eliminació i sense presentar cap programa ".





Així mateix, ha censurat que la intervenció de Vox va ser "un cúmul de contradiccions en tot moment". "És clar que no és un partit democràtic", ha denunciat el portaveu de el PNB, que ha subratllat que si, com li censura Vox, "voldria malament a Espanya, el que hauria d'haver fet era votar-li a favor perquè això sí que és el que anava a perjudicar l'Estat ".





El portaveu de el PNB ha dit, d'altra banda, veure "sense nord" a PP i ha considerat que el seu president, Pablo Casado, té en la sessió d'aquest dijous "una gran oportunitat per resituar el partit i donar-li perfil".





D'aquesta manera, ha considerat que, si el PP mostra "un perfil propi i diferenciat de Vox, pot recolocar-lo davant l'opinió pública" però, "si usa el seu vocabulari i entra en les seves pròpies trampes, el que sol passar és que l'original sol guanyar davant de les còpies ". "Si opta el PP per ser una còpia de Vox, crec que li va a anar malament. Si opta per un perfil més propi i més equivalent a una dreta europea, pot estar davant d'una bona oportunitat", ha plantejat.





ELS PRESSUPOSTOS





En relació a la gestió que s'està realitzant de la pandèmia, Esteban ha assenyalat que "no és senzilla per a ningú", però, davant l'actual situació "complicada", cal "anar prenent decisions i el millor és que intentem parlar entre tots i anar de la mà ".





En aquesta línia, ha indicat que cal "anar prenent decisions ja que fa als pressupostos", encara que ha reconegut que "les majories són difícils d'aconseguir" a les Corts.





"Hi ha algunes decisions que nosaltres podem compartir més o menys, però el que està clar és que alguns acords mínims haurem d'aconseguir entre tots en els pròxims mesos", ha insistit. En aquest sentit, ha indicat que, si no, seria "una irresponsabilitat" per part de classe política i generaria "molts problemes" als ciutadans.





El portaveu de el PNB ha explicat que ja han començat els contactes "més que informals" amb el Govern en relació als pressupostos per "revisar xifres, parlant de tot, de com s'està plantejant ingressos ...", tot i que tampoc el Govern acaba de definir aspectes com com serà la gestió dels fons europeus més enllà de les "grans línies".





Ha reconegut que "uns pressupostos en que tots quedem satisfets serà molt difícil", si bé ha insistit que "els propers mesos seran molt durs", el que "exigeix de tots un esforç".





Per la seva banda, ha augurat que l'executiu de Pedro Sánchez va a "anar per la majoria que va donar pas a la investidura" per negociar els comptes de 2021 i que, al seu entendre, "podria conformar-se". Tot i això, ha matisat que últimament en la política espanyola hi ha "girs de guió".