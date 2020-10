El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anticipat aquest dijous setmanes "molt dures" en la lluita contra el coronavirus i ha alertat de l'arribada de l'hivern que, per les seves característiques, portarà a Espanya i a Europa a un "període complicat".









En una entrevista a Onda Cero, Illa ha reconegut que la situació és "molt preocupant" i "inestable" en molts territoris d'Espanya, el que portarà el "horitzó" de la situació actual fins, al menys, dins de "cinc o sis mesos ", quan la vacuna hagi estat distribuïda a un nombre raonable de ciutadans.





"Això no és passar el mes de novembre. És un horitzó de, si va tot bé, d'aquest calibre. De la primavera del l'any que ve, i caldrà anar amb compte, aprendre a conviure amb el virus sabent que l'hivern és més perillós que l'estiu ", ha assenyalat el ministre, que ha recordat que la vacuna no estarà disponible, al menys, fins a finals d'any o principis de 2021.





Respecte a la situació actual de la Comunitat de Madrid, i davant la previsió que l'estat d'alarma decaigui aquest dissabte a la capital, el titular de Sanitat ha explicat que el Govern d'Isabel Díaz Ayuso està preparant un "conjunt dur de mesures" que seran anunciades aquest divendres.





En aquest context, Illa ha explicat que el seu departament ha ofert a la comunitat el seu "suport i assessorament" per donar continuïtat a les mesures restrictives en una regió que, malgrat haver relaxat la pressió hospitalària i el nombre de contagis, continua en xifres " preocupants ".





Escoltarà les PROPOSTES SOBRE EL TOC DE QUEDA





"La incidència continua al voltant de 430 per 100.000 habitants, molt per sobre del que acceptable. Cal seguir treballant i no es pot abaixar la guàrdia. És un diagnòstic compartit, i em consta que s'està treballant", ha afegit.





Pel que fa a la possibilitat de decretar el toc de queda, el ministre de Sanitat ha recordat que aquesta mesura ja s'està aplicant "en altres parts d'Europa", i ha revelat que aquesta "possibilitat" ja es va plantejar en una de les Comissions Interterritorials celebrades fins a la data.





Amb tot, Illa ha deixat clar que acudirà a "escoltar" l'opinió de les comunitats autònomes en la reunió d'aquesta mateixa tarda. "Sóc molt partidari d'escoltar i veure quina posició tenen per coordinar-nos", ha afirmat.





Així mateix, el ministre espera que en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut d'aquest dijous s'abordi un document que contingui una sèrie de propostes amb diversos escenaris d'actuació i que fixarà "un marc" en què les comunitats autònomes puguin moure.





Això sí, Illa ha assenyalat que aquest llistat "no és automàtic" sinó que, en qualsevol cas, haurà d'haver "un treball d'interpretació i d'actuació de cada CCAA amb el suport del Ministeri". "Dóna un marge de flexibilitat", ha tancat.