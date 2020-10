Colau no descarta optar a un tercer mandat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous que no descarta optar a un tercer mandat i posar-se a disposició dels comuns "si fos útil per al projecte" perquè considera que té una responsabilitat i que ha de portar-la fins al final.













"He entrat a la institució per impulsar una altra manera de fer política i fer que Barcelona pugui ser un model referent. Ens hem trobat en un context d'excepcionalitat i, dins d'aquest, em poso a disposició del projecte per consolidar-lo", ha sostingut en una entrevista de Ràdio 4 recollida per Europa Press.





Respecte a aquest moment d'excepcionalitat, marcat per la pandèmia de la Covid-19, Colau ha alertat que els Centres d'Atenció Primària (CAP) estan saturats i ha explicat que estan intensificant les converses amb la Conselleria de Salut.





En aquest sentit, s'ha ofert a buscar més espais municipals per destinar-los a fer proves PCR: "Si podem oferir més espais, busquem-perquè la primària està molt al límit i necessita reforços ara".





MESURES COVID-19





Preguntada per la implantació d'un toc de queda a Catalunya, Colau ha sostingut que és una qüestió que s'ha de parlar "discretament" entre les administracions per evitar polèmiques, tot i que veu lògic que tant a Espanya com a Europa s'estigui plantejant la restricció horària pels contagis que es produeixen en reunions en l'espai públic.





Ha demanat que, en cas d'establir-se aquesta mesura, es tingui en compte als sectors més afectats, com el de la restauració, sobre el qual ha defensat que l'Ajuntament de Barcelona ha superat els 30 milions d'euros de despesa amb la rebaixa fiscal del 75% de la taxa de terrasses i les ampliacions d'aquestes "en temps rècord".





Ha confiat que les mesures establertes per 15 dies durin el menor temps possible i que "evolucionin de la manera més acordada possible", fins i tot amb criteris compartits amb la política europea.





PEATGE URBÀ I MOBILITAT





Preguntada sobre la implantació d'un peatge urbà per reduir la contaminació a la ciutat, Colau ha insistit que volen treballar-lo i estudiar-lo des del consens, tot i que ha advertit que el peatge "no salvarà de la contaminació" i, en aquest sentit, ha defensat les mesures de mobilitat implantades pel Govern municipal.





Sobre les crítiques que han rebut aquestes mesures per part del president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, Colau ha considerat que Sánchez Llibre representa una visió antiga de l a ciutat i que "té a veure si vol estar en el passat o en el futur ".