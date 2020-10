El Govern central va comprar 508 milions de màscares a una empresa catalana al març

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) recull aquest dijous 4 adjudicacions en març de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia del Ministeri de Sanitat a l'empresa catalana FCS Select Product s, amb seu a Sant Cugat de l' Vallès, per al subministrament de 508 milions de mascaretes per un muntant total de 217.460.000 d'euros. És a dir, va comprar les màscares per 0,42 euros la unitat.













'Les adjudicacions, datades a 23 de març, en plena primera onada de COVID-19, recullen en primer lloc, l'adquisició de 20 milions de màscares quirúrgiques, 10 milions de guants de nitril i 150.000 ulleres de protecció per 10.060.000 de euros.





Així mateix, s'ha publicat el subministrament de 280 milions de màscares de protecció respiratòria contra el COVID-19 per una suma global de 119 milions d'euros. Segons aquests acords, Sanitat va pagar 63.750.000 d'euros pel subministrament de 150 milions de mascaretes facials Model 3 Capes, amb ús mèdic i BFE> 99 per cent de protecció respiratòria. Finalment, també es destaca al BOE la inversió de 24,65 milions d'euros per al subministrament de 58 milions de màscares de protecció respiratòria.





A l'abril, la vicesecretària de Política Social del PP, Cuca Gamarra, i el diputat popular Miguel Ángel Castelló van demanar còpia de l'expedient de contractació subscrit amb la mercantil FCS Select Products per al subministrament de màscares i la relació d'ofertes sol·licitades per a l'adquisició / importació de les esmentades màscares, indicant mercantil dels proveïdors consultats i import de les ofertes econòmiques remeses per les mateixes.





Tots dos parlamentaris van sol·licitar la relació d'expedients de compra tramitats pel Govern per adquirir màscares destinades a qualsevol tipus de distribució massiva -ús no hospitalari- (distribució entre altres administracions, distribució al personal dependent dels ministeris, distribució pública en mitjans de transport, distribució a farmàcies o qualsevol altre tipus de distribució ordenada pel Govern).





D'altra banda, també s'han inclòs adjudicacions de la Direcció de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA). En primer lloc, a l'Associació d'Investigació de la Indústria Tèxtil (AITEX), per 49.586,78 euros, per a la realització d'assajos per a l'assegurament de la qualitat dels productes contractats en COVID-19. També s'han adjudicat 291.108,30 euros a DSV AIR & SEA SAUC, amb seu a Rubí (Barcelona), per a l'emmagatzematge de 55.080 pots de 500 mil·lilitres de gel hidroalcohólico de l'empresa Shandong Liangfu Pharmaceuticals.