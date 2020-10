Sanitat proposa a les CCAA tancar bars a les 22.00 hores i confinament domiciliari a les zones amb major incidència

El Ministeri de Sanitat va proposar aquest dijous als consellers de Sanitat, en el marc del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), que a les zones de major incidència de contagis de coronavirus, es tanquin els establiments amb servei no essencial , com ara els bars, a les 22.00 hores i es recomani a la població no sortir dels seus domicilis.









Així es desprèn del nou esborrany del pla de 'Actuacions de resposta coordinada pel control de la transmissió de COVID-19', que previsiblement serà aprovat aquest matí a la Comissió de Salut Pública i, posteriorment, al CISNS.





En el document, que suposa un "desenvolupament tècnic" dels indicadors recollits en el 'Pla de Resposta Primerenca', s'estableixen les actuacions que han de dur a terme les regions segons els seus nivells d'alerta de transmissió del coronavirus, adaptables a la situació i al context de cada territori assistencial i de salut pública.





El Centre Europeu per al Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) ha establert un llindar d'incidència acumulada en 14 dies de 25 casos per 100.000 habitants per a considerar que el risc comença a incrementar-se, i un límit superior de 150 per a considerar que el risc és molt elevat.





No obstant això, per a Espanya s'ha establert un llindar addicional, incidència superior a 250 per 100.000, per assenyalar situacions de risc extrem en què es precisin accions addicionals si les implementades quan hi ha incidències de més de 150 no aconseguissin controlar la transmissió.





Per avaluar el risc, Sanitat planteja vuit indicadors principals i quatre nivells de risc, dividits en dos blocs. En el primer s'avalua el nivell de transmissió de virus a través de la incidència acumulada en 14 i 7 dies acumulada per 100.000 habitants; la incidència acumulada en 14 i 7 dies de persones de més de 65 anys per 100.000 habitants; el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques; i el percentatge de casos amb traçabilitat. En el segon bloc, es mesura l'ocupació de llits en hospitals i en Unitats de Cures Intensives (UCI).





Per a cada un d'ells hi ha assignats quatre nivells de risc, considerant el de major risc, o situació extrema, aquell amb incidències superiors a 250 casos per 100.000 habitants en 14 dies, o 125 casos en una setmana. No obstant això, aquest llindar es redueix a 75 casos per cada 100.000 habitants en una setmana (ja 150 en 14 dies) quan els pacients siguin més grans de 65 anys.





En aquest escenari extrem, la taxa de positivitat de les proves de diagnòstic s'hauria de situar en el 15 per cent i el percentatge de casos amb traçabilitat en el 30 per cent. A més, s'estableix que l'ocupació de llits hospitalaris se situï en el 15 per cent i d'UCI en el 25 per cent.





Actualment, i segons l'últim informe publicat pel Ministeri de Sanitat sobre els casos de Covid-19 a Espanya, aquest dimecres 21 d'octubre, les comunitats que se situen en una situació extrema Navarra (543,71 casos per 100.000 habitants en 14 dies ); Aragó (265,29), la Rioja (301,77), Melilla (412,78) i Ceuta (221,76).





D'altra banda, Sanitat situa en el nivell alt a les regions que tenen una incidència acumulada de casos en 14 dies d'entre 150 i 250 per 100.000 habitants (d'entre 75 i 125 en set dies). En aquest nivell se situen actualment Múrcia (172,57 en dues setmanes), Castella i Lleó (157,78).





El risc mitjà és quan hi ha entre 50 i 150 casos en 14 dies (entre 25 i 75 en una setmana). En aquest moment, les comunitats que se situarien en aquest nivell serien: Madrid (145,23 en dues setmanes), Extremadura (75,96), Comunitat Valenciana (61,17), Castella-la Manxa (138,33), Balears (80,30) i Andalusia (55,33).





Finalment, el risc baix quan en dues setmanes hi ha una incidència d'entre 25 i 50 casos per 100.000 habitants (entre 10 i 25 en una setmana); i de 'nova normalitat' quan es registrin menys de 25 casos per 100.000 habitants en dues setmanes o menys de 10 en una setmana.





En aquelles situacions en què s'hagin de valorar unitats territorials de menys de 10.000 habitants, es podran realitzar agrupacions en territoris com poden ser àrees de salut, gerències d'atenció integrada o comarques, per a l'avaluació i presa de mesures conjuntes.





En els territoris petits també s'han de tenir en compte el nombre, la tendència i la velocitat de canvi dels casos diagnosticats en els darrers 7 i 14 dies; la proporció de casos nous associats a brots; la taxa d'atac secundària; i l'existència de punts calents (a causa del nombre de brots, les característiques i la situació de control, a l'afectació de residències sociosanitàries o de poblacions especialment vulnerables).





Les comunitats autònomes, en coordinació amb el Ministeri, revisaran de manera periòdica l'evolució dels indicadors per valorar mantenir o modificar el nivell d'alerta. De forma general, es recomanarà incrementar el nivell d'alerta quan després de considerar que la informació està prou consolidada es compleixin les condicions a dalt definides. Per considerar la reducció del nivell d'alerta caldrà que els indicadors romanguin en un nivell de risc inferior durant un temps mínim de 14 dies.





LIMITAR AL MÀXIM ELS CONTACTES SOCIALS





En aquest sentit, per a les zones de major incidència, és a dir, les que se situen en un nivell d'alerta alt, ja que el document no reflecteix actuacions per al nivell extrem, Sanitat aconsella limitar al màxim els contactes socials, reunions socials de fins a sis persones, recomanar romandre en els domicilis i limitar els horaris d'obertura al públic fins a les 22.00 hores en els establiments amb servei no essencial.





No obstant, en el cas específic dels establiments de restauració i hostaleria, s'assenyala que serà l'autoritat sanitària qui haurà de valorar el tancament de les zones interiors dels establiments, i si no n'hi reduir els aforaments al màxim possible. Els establiments podran donar servei de recollida a local, enviament a domicili o recollida a vehicle en tots els nivells d'alerta.





En aquestes zones d'alt risc, s'estableix també la necessitat que es aconselli a la població evitar els espais tancats en els quals es desenvolupin activitats incompatibles amb l'ús de les màscares i concorren moltes persones (com els gimnasos); i valorar la limitació d'entrades i sortides de l'àrea territorial avaluada, excepte per a activitats essencials; acudir només a la feina per a reunions concretes.





També es proposa limitar l'aforament de les sales de vetlla, enterraments i cerimònies fúnebres a un màxim de 10 persones en espais tancats i de 20 en espais oberts; ajornar, si és possible, els casaments, batejos o comunions i, si no, complir els aforaments marcats en les sales de vetlla; i suspendre les activitats en centres de dia, discapacitats o recreatius de majors i de joves; entre moltes altres mesures.