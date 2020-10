Pablo Casado s'instal·la al centre, carrega contra Vox i votarà 'no' a la moció de censura

El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat aquest matí al ple de Congrés dels Diputats que el seu partit votarà no a la moció de censura a el Govern de Pedro Sánchez presentada per Vox.









Casado ha obert aquest dijous el seu discurs en el Ple de Congrés carregant contra la moció de "impostura" que ha presentat Vox contra el Govern de Pedro Sánchez, una iniciativa que, segons ha dit, els fa "perdre el temps" en plena onada de coronavirus.





"Per a aquest viatge no feien falta tantes alforges", ha denunciat Casado, en un dur discurs contra el líder de Vox per voler "enganyar" els ciutadans amb aquesta iniciativa i portar res mesos "atacant" al PP "per a res". "Molt soroll per no res", ha postil·lat.





UNA MOCIÓ PER REFORÇAR L'ESQUERRA





"Li diré clarament el que és aquesta moció. És una mentida més de Vox perquè Sánchez segueixi a la Moncloa", ha proclamat Casado, en un dur discurs contra el partit de Santiago Abascal, a què ha acusat de "jugar a el mateix joc "que Pedro Sánchez encara que" el jugui a l'altre costat de camp ".





És més, Casado ha afirmat que Vox és "la dreta que més li agrada a l'esquerra". "Avui es censura a si mateix", ha recalcat, per recriminar a Abascal seus atacs al PP, el partit en el qual ha militat tants anys encara que "ja hagi canviat de jaqueta".





El líder de l'PP ha recalcat que Abascal ha fet la "mateixa trampa" i comès el "mateix frau" que Pedro Sánchez perquè ha posat als espanyols en mans de l'actual Govern al rebutjar la unió de centre-dreta abans de les eleccions. Al seu entendre, aquest comportament li fa "col·laborador necessari" de l'Executiu de Sánchez, "el pitjor en 40 anys", a l ' "regalar-li" la victòria amb la fragmentació electoral.





Després d'assegurar que PP i Vox "no són equiparables" i són "moltes les diferències", Casado ha confirmat que el Grup Popular votarà 'no' a la seva moció de censura. "Votarem 'no' perquè diem" no "a la ruptura que vostè busca i a la polarització que vostè busca com Sánchez. No a aquesta Espanya a garrotades en blanc i negre de trinxeres, ira i mig", ha asseverat.





SECRETISME AMB EL VOT





El PP ha mantingut el secretisme sobre el sentit del seu vot fins a l'últim minut, però el discurs "anti-europeu" i "anti-autonòmic" que va realitzar aquest dimecres el líder de Vox va portar a la majoria dels diputats populars a pensar que Casado es decantaria pel "no".





A primera hora d'aquest dijous, els diputats de PP encara no havien rebut una indicació expressa de la direcció del partit sobre què havien de votar a la moció. Amb aquesta estratègia, Casado ha volgut que tota la Cambra escolti el seu discurs fins al final per llançar al seu partit com la "veritable alternativa" a el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem, segons fonts populars.





El secretari general de PP, Teodoro García Egea, ja va donar pistes aquest dimecres sobre la posició de el partit quan, després d'escoltar la intervenció d'Abascal, va afirmar rotund que aquesta moció de censura és una "presa de pèl" i que la seva "pròpia inutilitat la converteix en un espectacle circense ". A més, va titllar la iniciativa de "inoportuna" i "falsària", i una "magnífica cortina de fum" perquè no es parli de la "nefasta" gestió de Pedro Sánchez.





EL PP, OBJECTIU DE SÁNCHEZ I ABASCAL





Al llarg de la primera jornada, les diferents intervencions d'Abascal des de la tribuna d'oradors van estar plenes de trucades a Pau Casado perquè recolzi la seva moció de censura, arribant a recordar que el seu partit ha donat "el govern de tres autonomies", en al·lusió a Andalusia, Madrid i Múrcia.





També Sánchez va demanar a Casado que "tall amb la ultradreta" i voti 'no' a la moció de censura, advertint-li que mai aconseguirà "apaivagar" a Vox. "No és el beneficiari, sinó el blanc d'aquest atac", va etzibar a Casado.





És més, el president de el Govern va arribar a assegurar que si vota "no" podran trobar un espai d'entesa. "Si ho fa així, podrem trobar-nos i contribuir a la necessaria entesa que ens està demanant la societat", ha manifestat.