Detingut un home a Madrid per agredir els agents que li van demanar que es posés la mascareta

La Policia Municipal de Madrid ha detingut un home en plena Porta del Sol de Madrid per insultar i agredir els agents que els van demanar que es posés la mascareta, ha informat a Europa Press una portaveu del Cos Local.





Els fets van tenir lloc a la matinada del dia 15. Un individu d'origen peruà i nacionalitat espanyola es trobava a la cèntrica plaça sense mascareta, de manera que una patrulla va aturar i li va demanar que es la col·loqués. Llavors, l'home, agitat, es va negar reiteradament a fer-ho i va començar a cridar i insultar els agents, amb els quals no mantenia l'oportuna distància de seguretat.





Per tot això, li van lliurar una notificació per incomplir la normativa sanitària antiCovid, moment en què inesperadament va colpejar amb una bossa amb una gran sivella a un dels agents, provocant-los una bretxa al cap, per la qual va haver de ser assistit pels sanitaris del Samur-Protecció Civil. L'agressor va ser immediatament detingut per atemptat contra l'autoritat.