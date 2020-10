Madrid, Balears i Catalunya, les més perjudicades pel sistema de finançament autonòmic

Les comunitats autònomes de Madrid, Illes Balears i Catalunya van ser les més perjudicades per l'actual sistema de finançament segons es desprèn de l'Mapa de Finançament Autonòmic que ha publicat l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) en base a les darreres dades disponibles de 2018.









L'institut mostra l'evolució dels recursos disponibles a cada territori per habitant a mesura que s'apliquen els mecanismes d'anivellament i els fons d'ajust de el model de finançament autonòmic que mostra que els ciutadans d'aquestes tres comunitats reben de mitjana un 17% menys de el que aporten a l'administració central, ha informat l'IEB aquest dijous en un comunicat.





En 2018, Madrid disposava d'uns recursos tributaris de 3.482 euros per ciutadà però aplicant l'anivellament va acabar amb una mitjana de 2.691 euros, un 24,4% menys.





Balears va generar uns ingressos tributaris mitjans per habitant de 3.185 euros i va acabar amb 2.691 euros, un 15,5% menys.





Catalunya per la seva part va generar uns ingressos tributaris mitjans de 2.967 euros per habitant i va acabar en 2.664 euros, un 10,2% menys.





LES MÉS BENEFICIADES





Les comunitats més beneficiades per aquest sistema van ser Extremadura, Castella-la Manxa i Galícia que, "malgrat generar menys recursos tributaris que la mitjana" va acabar amb un volum de recursos molt per sobre del nivell mitjà.





Extremadura va passar de 1.770 euros a 3.089 (un 74% més), Castella-la Manxa de 2.041 euros a 2.775 (un 36% més) i Galícia de 2.210 a 2.937 (un 33% més).





Els investigadors de el mapa consideren que les dades justificarien "una revisió de el model" vigent des de 2009 i amb una tendència similar en les mateixes comunitats des de fa 10 anys.





L'IEB proposa "adaptar el càlcul dels pagaments a compte a la realitat econòmica de el moment i no a unes previsions futures" com fins ara, i també ajustar les retencions a l'IRPF a la tarifa autonòmica per a visualitzar la responsabilitat fiscal de les comunitats.





Fundat el 2001 en el si de la Universitat de Barcelona (UB), l'IEB és un centre de recerca en economia i que des de la creació de la Fundació IEB compta amb el suport d'empreses com Abertis, La Caixa, Naturgy i Saba, i d'institucions com l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea metropolitana de la ciutat.