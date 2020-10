Àngels Chacón supera els avals per concórrer a les primàries deL PDeCAT amb el suport de Mas i alcaldes

L'exconsellera Àngels Chacón ha presentat 1.232 avals per presentar-se a les primàries del PDeCAT, superant el miler que es requerien per poder fer-ho, entre els quals el de l'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i el de 150 alcaldes de Catalunya.









En un comunicat, el partit explica que el termini de presentació de candidatures, que va començar el 14 d'octubre, va acabar aquest dimecres, i només han rebut una, la de Chacón.





A partir d'ara, la candidata començarà un seguit de reunions territorials per explicar el seu projecte, que haurà de ser validat entre el 29 d'octubre i l'1 de novembre, i el 2 de novembre hi haurà la proclamació oficial,





Un cop escollida la candidata a la presidència de la Generalitat, a l'endemà es començarà el procés per elegir els caps de llista de la resta de demarcacions de Catalunya així com les assemblees comarcals per decidir els candidats territorials, i el 30 de novembre es proclamaran els candidats de les esmentades demarcacions.





A les primàries de PDeCAT podien presentar candidatura tots els associats amb una antiguitat mínima de sis mesos, al corrent de pagament, i que no haguessin estat suspesos per un procediment disciplinari intern.





Per poder concórrer, havien de presentar un mínim de 1.000 avals d'associats, amb un mínim també de 10 persones de cada vegueria així com de la Federació de Barcelona ciutat.