Iglesias qualifica de "brillant" el discurs de Casado a la moció de censura

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, ha celebrat aquest dijous que el president de PP, Santiago Abascal, no sigui un "ultra", ha lloat la seva decisió de rebutjar la moció de censura de Santiago Abascal però sosté que el seu desmarcatge amb la " ultradreta "arriba" massa tard "perquè aquesta li està guanyant la batalla ideològica.









"Vostès estan en un mal pas de què no podran sortir i el que s'han ficat vostès solets", ha traslladat Iglesias, que ha pres la paraula en aquesta segona jornada de el debat de la moció de censura de Vox per dirigir-fonamental al líder del primer partit de l'oposició, Pablo Casado.





No ha estalviat elogis cap al discurs que ha pronunciat carregant contra Vox, que ha qualificat de "brillant", però li ha insistit que arriba "tard" perquè els seus governs regionals a Madrid, Múrcia i Andalusia depenen dels de Santiago Abascal i perquè augura que si alguna vegada té alguna possibilitat el PP de tornar a el Consell de Ministres, haurà de ser de la mà.





"És el resultat de l'estultícia estratègica de les seves decisions polítiques dels últims temps", ha resumit Iglesias, que ha aprofitat per recriminar als populars que hagin donat "oxigen al monstre" a l'haver interioritzat que "han de competir amb Vox "i" ara els està devorant ".





I la millor prova, segons ha apuntat, és la "agressivitat" de la seva acció política dels últims temps que ha estat precisament la que, segons ell, va portar a Casat a posar a el front del PP al Congrés a Cayetana Álvarez de Toledo per competir per la dreta amb Vox. Per tant, ha indicat que estan "perduts" perquè s'han ficat en una estratègia política "impossible".





ELS LIBERALS EUROPEUS NO VAN A AJUDAR-LOS A TORNAR A EUROPA





Iglesias ha avisat Casat però també a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que el debat d'aquesta moció de censura està sent seguit "amb enorme atenció" per part de "moltes" ambaixades europees, però no pel que digui Abascal sinó perquè a Europa "no agraden" els governs regionals d'Andalusia, Madrid o Múrcia "depenguin de la ultradreta", com tampoc un eventual Govern de PP.





En concret, el vicepresident ha posat de relleu unes paraules d'Angela Merkel o d'Emmanuel Macron contra l'extrema dreta per insistir que el discurs de Casado distanciant-se de Vox d'aquest dijous hagi arribat "massa tard".





I és, al seu parer, els liberals i conservadors europeus no van a ajudar ni a PP ni a Ciutadans que puguin tornar alguna vegada a el Consell de Ministres "perquè és la porta d'entrada" d'una ultradreta que va "en contra dels interessos de la UE ", però tampoc aquest hipotètic Govern agradarà als Estats Units en el cas que siguin els demòcrates els que guanyin les properes eleccions en aquest país. "Vaja posició estratègica en què han quedat vostès!", Ha proclamat.





L'ULTRADRETA ELS HA GUANYA LA BATALLA DE L'RADICALITAT





Iglesias sosté que el PP no és una "derechita covard", com ho demostra que recorreguessin en el seu dia l'Estatut o el matrimoni homosexual al Tribunal Constitucional, creessin no fa tants anys una "Policia política" per protegir els seus "delinqüents" o que ara tinguin "bloquejada" la renovació de el Consell General de Poder Judicial.





Però ha advertit als populars que encara intentin ser "més radicals" que Vox, la ultradreta els ha guanyat la batalla, una posició que podrien haver evitat, segons Iglesias, si Casado hagués "parat els peus" a l'expresident de Govern José María Aznar i no hagués "donat ales" a la ultradreta, una mica del que creu que el líder dels populars està "penedit".





Durant el seu discurs, Iglesias també s'ha referit breument a la Monarquia però per demanar a Casado que deixi d'assumir que és només un referent ideològica de la dreta, ja que creu que això pot "escurçar la vida" de la Corona, i per demanar-li , per tant, que la "respecti" a la institució.





També ha tingut paraules el vicepresident per a les forces que conformen l'anomenat "bloc de la investidura" per subratllar-lis l'oportunitat que tenen de seguir sabent llegir l'oportunitat històrica que implica assumir una adreça d'Estat que "democratitzi" el país i aposti per la cosa pública . "Aquest Govern de coalició no ho pot fer sol, ha de comptar amb vostès", els ha dit.





De fet, ha reblat que està orgullós de la plurinacionalitat i la llengües cooficials, apel·lant a un model descentralitzador on la millora dels serveis públics sigui la millor bandera.