L'OMS demana unitat als líders mundials per donar una resposta conjunta al COVID-19

Global Governance Project i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han llançat la publicació 'La salut: Una elecció política - Actuem ara, junts', amb motiu de la Cimera Mundial de la Salut virtual d'aquest any que se celebra del 25 a l' 27 d'octubre i coincideix amb el 75è aniversari de l'Assemblea General de les Nacions Unides, que fa una crida als líders i polítics mundials perquè s'uneixin en la seva resposta a la pandèmia de COVID-19 i a altres amenaces imminents i a llarg termini per la salut de la població i l'economia mundial.









En la publicació, en què es fa una crida a l'acció coordinada en resposta a COVID-19 i a altres qüestions urgents relacionades amb la salut, hi participen la secretària general adjunta de les Nacions Unides, Amina J. Mohammed, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i el president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa.





"Mai ha estat més clar que la salut és una opció política i econòmica. En els últims 20 anys, els països han invertit molt en la preparació per als atemptats terroristes, però relativament poc en la preparació per a l'atac d'un virus que, com ha demostrat la pandèmia de COVID-19, pot ser molt més mortal, pertorbador i costós. Aquesta no serà l'última pandèmia. Però quan arribi la propera, el món ha d'estar preparat. per tant, part del compromís de cada país per reconstruir millor ha de ser per a la salut pública, com una inversió en un futur més saludable i segur ", ha comentat Tedros.