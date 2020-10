Terrassa posa 30 denúncies en les últimes 24 hores per no complir les mesures contra el Covid-19

La Policia Municipal de Terrassa va interposar al llarg del dia d'ahir un total de 30 denúncies per

incomplir les restriccions de la Generalitat per frenar la propagació del Covid-19.









D'aquestes denúncies, es van interposar nou a persones que eren a la plaça del Doctor Cadevall, sense portar la mascareta i incomplint la prohibició de reunir-se més de sis persones i de no consumir aliments ni begudes a la via pública.





Les altres 20 denúncies van ser per a persones que circulaven per la via pública sense portar la mascareta o amb la mascareta mal posada. I una última denúncia va ser per a un establiment de restauració amb clients consumint a l'interior.