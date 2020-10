Mitjà critica l'estratègia "massa feble" de la Generalitat davant de la pandèmia

El infectòleg i investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà ha criticat aquest dijous l'estratègia "massa feble" de la Generalitat davant de la pandèmia de coronavirus.









En declaracions a Catalunya Ràdio, ha concretat les diferents estratègies a realitzar davant d'una pandèmia: "Està la immunització, el tractament massiu, el testeig massiu i el testeig focalitzat entre persones de més risc. El que no podem fer és no fer cap d'aquestes estratègies ".





Així, ha insistit en la falta de contundència de la Generalitat: "No estem fent estratègia amb prou intensitat: només diagnostiquem casos actius, fem alguns 'screenings' i fem restriccions de mobilitat i confinaments domiciliaris".





El infectòleg també ha revelat que l'expresident de la Generalitat Quim Torra li va oferir entrar al Govern amb un càrrec no polític però amb rang de conseller, però que va rebutjar perquè "no es donaven les condicions mínimes per treballar amb neutralitat política".





Mitjà ha explicat que va demanar "el màxim suport de totes les forces polítiques" i que, quan va contactar amb ERC, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha declinat la seva voluntat perquè aquestes competències ja estaven atorgades a la Conselleria de Salut.





No obstant això, Mitjà ha afegit que es va comprometre a escriure un pla amb "les exigències mínimes" per controlar la pandèmia, un document que incloïa el parer de l'investigador unes consideracions imprescindibles que l'Executiu Català no ha implantat.





"Vam acordar unes mesures amb el Govern i, després de sis mesos, he pensat que era adequat denunciar que no s'ha implantat cap d'aquestes mesures", ha argumentat Mitjà en referència a les critiques que va realitzar sobre la gestió del departament que lidera la consellera de Salut, Alba Vergés.