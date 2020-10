Mor la passatgera d'un cotxe en un accident amb un camió a Cambrils

La passatgera davantera d'un turisme ha mort aquest dijous a la carretera AP-7 a Cambrils (Tarragona), al punt quilomètric 267, en un accident amb un camió, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).









Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 12.31 hores, quan per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió.





L'impacte ha provocat la mort de la passatgera davantera del turisme, mentre que el conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII.





A el lloc de l'accident s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)

La via ha quedat afectada i els vehicles passen pel voral de la via en sentit sud.





Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.