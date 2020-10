Almenys tres morts i 28 ferits per l'explosió d'un gasoducte a Bangkok

Almenys tres persones han mort i 28 més han resultat ferides aquest dijous a causa de l'explosió en un gasoducte que s'ha produït a la província tailandesa de Samut Prakan, al sud de Bangkok, la capital.





La companyia petroliera PTT, propietària del gasoducte, ha assenyalat en un comunicat que "col·labora amb els equips de recerca i rescat per traslladar els ferits a un hospital de la zona".





Segons informacions del diari 'The Bangkok Post', entre les víctimes mortals hi ha dues dones grans. Els residents de la zona on ha tingut lloc l'explosió han estat evacuats per motius de seguretat.





Un portaveu de la policia ha indicat que l'incident s'ha produït prop d'una comissaria al districte de Bang Bo. La deflagració s'ha produït cap a les 12.00 del matí després d'una fuita de gas.